Vermischtes Ensdorf

18.04.2018

Der Vorhang geht auf: Leere Bierflaschen und -dosen stehen auf dem Tisch und liegen auf dem Boden, Bierkisten stapeln sich im Hintergrund - alles deutet auf eine Party hin, die am Vortag ausgeufert ist.

Karten und Termine Wie das Ganze weiter geht, sehen Besucher in den weiteren Vorstellungen im Theatersaal im Haus der Begegnung: Freitag, 27. April, Samstag, 28. April, und Sonntag, 29. April, jeweils 19 Uhr. Am 29. April auch um 14 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs, für Jugendliche bis 16 Jahre vier Euro. Karten täglich ab 16 Uhr bei Herbert Scharl (0151/400 323 45).

Mit dem Kopf auf dem Tisch schläft Ingo (Tobias Rester), auf dem Boden - halb zugedeckt mit einer Wolldecke - hat Mark Wieskötter (David Breitkopf) sein nacktes Bein um Sarah (Laura Braun) geschlungen. "Puh, hier stinkt's wie in einer Brauerei", schimpft Andrea - als junge, dynamische Bankkauffrau im schwarzen Kostüm - und steigt über die Schlafenden am Boden hinweg.Ihr ganzes Können zeigte die bewährte Spielgruppe der Ensdorfer Pfadfinder unter der Regie von Herbert Scharl bei der Premiere der Komödie "Kein Theater ohne Vater" von Bernd Spehling. Die Schauspieler starteten einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer, die sich - bei einem Seidel Bier mit reschen Brezen oder einem Gläschen Sekt - wie im Komödienstadel fühlten.Auf der Bühne ging es gleich in die Vollen: Mark ist für jede Party zu haben. Seinen Eltern, Rechtsanwalt Dr. Jonathan Wieskötter (Jürgen Hahn), und dessen impulsiver und dominanter Frau Ingrid (Bettina Scharr), täuscht der junge Mann vor, Jura zu studieren. In Wahrheit besucht er jedoch schon seit Jahren eine Schauspielschule. Seiner Freundin Sani (Annika Braun), die aus einer reinen Schauspielerfamilie stammt, gaukelt Mark vor, sie habe seine Eltern noch nicht kennengelernt, weil diese als erfolgreiche Schauspieler ständig auf Theatertourneen seien. Sarah, eine Party-Bekanntschaft von Mark, ist ganz besessen von Naturheilkunde und autogenem Training. Sie möchte sich nach der durchzechten Nacht frisch machen. Die Dusche aber hat so ihre Macken und Hausmeister Sautrauter (Jochen Lehr) ist nicht gerade eine Leuchte in seinem Fach.Mit in der Wohnung lebt neben Ingo, dem chaotischen Lebenskünstler, auch noch Mirco (Christoph Rester) - ein tollpatschiger Student der Sozialwissenschaften. Um das Durcheinander nach der Party perfekt zu machen, taucht Marks Vater Dr. Wieskötter auf, der einen Unterschlupf sucht. Der scheinbar moralisch so gefestigte Rechtsanwalt hat Eheprobleme, outet sich als Motorradfreak und wirbelt die ganze Wohngemeinschaft durcheinander. Da fehlen nur noch seine Tochter Lucy (Corina Rumpler) und Ehefrau Ingrid.