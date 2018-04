Vermischtes Ensdorf

27.04.2018

27.04.2018

In der renovierten Pfarrkirche St. Jakobus gehen zehn Mädchen und acht Buben der Pfarrei St. Jakobus zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Die Erstkommunion der 18 Kinder wird vom Jugendchor Poppenricht musikalisch gestaltet. Kinder und Eltern übernehmen verschiedene Texte.

Neben der Schule waren die Kinder von Gruppeneltern vorbereitet und bei Beichtgesprächen und Kindergottesdiensten auf die Eucharistie hingeführt worden. Für die Eltern hatte es mehrere Abende gegeben, an denen religiöse Themen und praktisch-organisatorische Punkte besprochen wurden. Feierlich zogen die 18 Erstkommunikanten in einer kleinen Prozession in einheitlichen langen weißen Gewändern in die Pfarrkirche. Voran die Ministranten mit dem Kreuz, am Ende Pfarrer Hermann Sturm.Der Geistliche begrüßte alle zur Feier "Regenbogen - buntes Licht". "Stell dich in die Sonne" wurde vor dem Entzünden der gesegneten Erstkommunionkerzen gesungen, danach "Ein Licht geht auf", bevor das Taufversprechen erneuert wurde. Die Erstkommunikanten sangen ihr Lied: "Regenbogen - buntes Licht, deine Farben sind das Leben. Gott verlässt die Erde nicht, hat sein Zeichen uns gegeben". In seiner Predigt erklärte Pfarrer Sturm, dass Gott beim Abendmahl mit den Menschen einen ewigen Bund geschlossen hat. Dabei habe er den Satz gesprochen: "Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nehmt und trinkt, das ist der neue und ewige Bund." Gott wolle uns ganz nahe kommen, sich selbst in diesem Lebenszeichen uns schenken. Sturm: "Der neue ewige Bund ist ein ausdrückliches und sichtbares Zeichen seiner Liebe bis zum heutigen Tag." Als Erinnerungsgeschenk bekamen die Erstkommunikanten ein Kreuz mit dem Regenbogen Gottes. Kinder und Eltern sprachen Fürbitten, Erstkommunionkinder brachten in einer Prozession Gaben zum Altar. Bei einer Dankandacht wurden am Nachmittag religiöse Gegenstände gesegnet und das Opfer für Kinder in der Diaspora abgegeben. Die Erstkommunikanten heißen: Max Berger aus Thanheim, Moritz Breitkopf aus Ensdorf, Emely Dotzler aus Wolfsbach, Felix Faulhaber, Hannah Fröhlich und Sarah Geck aus Ensdorf, Alexander Groß aus Rieden, Samina Grünwald und Jacob Hafenbradl aus Ensdorf, Quirin Holler aus Wolfsbach, Isabella Lehmeier aus Ensdorf, Johanna Meier aus Wolfsbach, Hanna und Melina Richthammer aus Thanheim, Paul Senft aus Wolfsbach, Angelina Singer aus Götzenöd, Tobias Söllner aus Wolfsbach und Sarah Weinfurtner aus Ensdorf.