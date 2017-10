Vermischtes Ensdorf

02.10.2017

Nach vier Jahren aufwendiger Innenrenovierung ist es so weit: Am Sonntag, 8. Oktober, am Tag des 300-jährigen Weihejubiläums der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere, wird Bischof Dr. Rudolf Voderholzer um 10 Uhr bei einem Festgottesdienst den neuen Altar weihen. Die Messe, der sich ein Stehempfang im Wittelsbachersaal anschließt, wird von der Blaskapelle Ensdorf musikalisch gestaltet.

Auf eine wechselvolle Geschichte kann das sakrale Gebäude zurückblicken. Bereits 1123 wurde hier die erste aus Holz gebaute Kirche mit kleinem Kloster durch Bischof Otto von Bamberg eingeweiht. 1180 erhielt die zweite Klosterkirche - ein Steinbau - die Weihe, die 1507 einem Brand zum Opfer fiel. Nach Reformation, schweren Heimsuchungen wie dem 30-jährigen Krieg und territorialer Neuordnung wurde seit 1669 die Restauration aller ehemaligen Klöster in der Oberpfalz veranlasst.Die heutige Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere hatte ihren Baubeginn im Jahre 1694 zeitgleich mit dem mittelalterlichen Kloster, das stark brandgeschädigt mitsamt Kirche abgebrochen wurde. Der 1686 in Benediktbeuren geborene Cosmas Damian Asam und auch sein Vater Hans Georg und sein Bruder Egid Quirin sollen in der Ensdorfer Jakobskirche mitgewirkt haben. Sie schufen die Deckenfresken, die dem Kirchenpatron gewidmet sind.Neben vielen Bau- und Renovierungsarbeiten in der Vergangenheit sind im Besonderen die Feuersbrunst in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 1940 zu erwähnen, der große Teile des Klosters und den Dachstuhl der Kirche zerstörte. Weiter die große Innensanierung des Kirchenraums 1963 bis 1964 und die Orgelsanierung 2009.Nach einer Bestandsaufnahme im Auftrag des bischöflichen Baudirektors 2009, bei der die Kirche als renovierungsbedürftig eingeschätzt wurde, hatte Architektin Carola Setz aus Regensburg die Aufgabe der Innenrenovierung übernommen. 2014 wurde mit der Renovierung des Fußbodens in der Kirche begonnen und auch die originale barocke Steintreppe zum Hochaltar freigelegt.2015 wurde das riesige Innengerüst errichtet. Die Arbeiten an der Raumschale, an Decken und Wänden, begannen. 2017 wurden die Fresken und Gemälde fertig, das Gerüst abmontiert und weiter an den Holzeinrichtungen gewerkelt sowie die Arbeiten am Sockel der Raumschale angeschlossen. Im Gegensatz zur Renovierung der 1960er-Jahre wurde auch der Altarraum mit Zelebrationsaltar, Ambo, Kredenz und Sedilien nach dem Entwurf von Josef Stailstorfer neugestaltet. Durch die Mittel der Diözese, des Bayerischen Kultusministeriums, der Bayerischen Landesstiftung, jenen des Bundes aus dem Denkmalschutzprogramm IV und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz blieben von den Kosten von 3,1 Millionen Euro für die Pfarrei rund 300 000 Euro zu bezahlen.