Vermischtes Ensdorf

19.04.2018

19.04.2018

Zur Freizeit "Gott inside - mit Don Bosco unterwegs" treffen sich 26 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren im Bildungshaus des Klosters. Einige der Mädchen und Jungs nehmen bereits zum dritten Mal teil.

Die Betreuer der Salesianischen Mitarbeiter Don Boscos (SMDB) aus den Ortszentren Ensdorf, München und Rotenberg sowie Salesianerbruder Bruder Robert Reiner aus Ensdorf begrüßten die Kinder.Bei Spielen im Gruppenraum lernte man sich kennen, bevor es zur Zimmereinteilung ging. Vor dem Abendessen wurde den Kindern das Thema der Freizeit "Der Lichtweg" vorgestellt. Sie erfuhren, dass dieser bei den Salesianern entstand und in der großen Basilika am Colle Don Bosco statt einem Kreuzweg zu sehen ist. Damit war der Bogen zur Person Don Bosco gespannt. Zur Abrundung sahen sich alle noch den neuesten Don-Bosco-Film an. Danach ging es an die erste kreative Arbeit, das Gestalten von Lichttüten aus Butterbrottüten, welche dann jeden Abend die Oase der Stille - zu einer guten Nacht - mit Licht erfüllten. Auch traf man sich hier am Morgen zum Singen und gemeinsamen Morgengebet.Kreatives stand auch in den folgenden drei Tagen auf dem Programm. So wurde eine Lichtschale mit Hilfe eines Luftballons, Gips und Goldfarbe gestaltet. Verbindendes Element zwischen Groß und Klein waren das Singen von Don-Bosco-Liedern und lustige Spiele. Die Sieben- bis Zwölfjährigen beschäftigten sich mit dem Lichtweg, der durch liebevoll gestaltete Kamishibai-Bilder nähergebracht wurde. Die 13 bis 15 Jahre alten Mädchen und Jungen bearbeiteten anhand der XXL-Fotokarten "Via Lucis: der Lichtweg" die ausgewählten Stationen. Mit einem Schreibgespräch, Kleingruppenarbeiten, durch Kooperationsübungen, die an die Bibelstellen anknüpften und Gesprächen wurde ein Bezug zu ihrem eigenen Leben hergestellt. Das Kennenlernen und der Umgang mit der Bibel war in beiden Gruppen Bestandteil.Auch konnten sich die Kinder und Jugendlichen verschiedene Stationen aussuchen und diese in einem Rollenspiel in Kleingruppen umsetzen, welche dann beim gemeinsamen Lichtweg, der in der Kirche ausgelegt war, vorgespielt wurden. Ebenso war für den Freizeitspaß gesorgt. Die Mädchen und Jungs konnten sich bei sonnigem Wetter im Klostergarten beim Klettern, Bierkistenstapeln, Fußballspielen und vielem anderen so richtig austoben. Auch ein Orientierungslauf durch die Klosteranlage und das Dorf stand auf dem Programm.Pater Christian Liebenstein feierte mit den Kindern, den Jugendlichen und den Betreuern zum Abschluss der Ferienfreizeit in der Klosterkapelle einen Gottesdienst. Auch Eltern, Großeltern und weitere Mitgliedern der SMDB-Ortsgruppe waren mit dabei. Den Gottesdienst gestalteten die Jugendlichen mit.