19.07.2017

Wolfsbach. Großer Bahnhof am Donnerstag in der Gastwirtschaft Schützenheim: Im Kreise seiner Angehörigen und Freunde feierte Konrad Riedl seinen 80. Geburtstag. Im Namen der Gemeinde Ensdorf gratulierte 2. Bürgermeister Karl Roppert und überreichte ein Präsent. Pfarrer Pater Hermann Sturm wünschte im Namen der Pfarrei dem Jubilar alles Gute und Gottes Segen.

Den Glückwünschen schlossen sich Vertreter der Schützenvereins Edelweiß und Freischütz Haselmühl, der Feuerwehr, des Vereins der Schreiner und Zimmerer - die den Jubilar auch mit einem Zimmermannsklatsch erfreuten - und der Ensdorfer Wanderfreunde an.Am 13. Juli 1937 wurde Konrad Riedl, der auch Mitglied der DJK und des Schnupferclubs ist, als Sohn der Eheleute Theresia und Robert Riedl in Wolfsbach geboren und wuchs mit einer Schwester und einem Bruder, der schon verstorben ist, auf. Er besuchte die Volksschule im Ort. Bei der Schreinerei Donhauser in Kümmersbruck erlernte er den Schreinerberuf, wechselte zur Baufirma Lehner, wo er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1997 arbeitete. Im Jahr 1959 heiratete Konrad Riedl seine Emma, eine geborene Preischl aus Ebermannsdorf, die er "auf der Muse" in Theuern kennengelernt hatte. Sie schenkte ihm zwei Töchter und einen Sohn, die alle im Gemeindebereich wohnen. Heute kann sich das Ehepaar über vier Enkel und einen Urenkel freuen.Konrad Riedl, der bei der Schützengesellschaft Edelweiß 13 Mal als Schützenkönig den Verein repräsentierte, engagierte sich über Jahre auch als Jugendleiter und rief den Vilstalwanderpokal mit ins Leben. Das Sammeln von Briefmarken und Münzen sind seine Hobbys, "aber auch von Engel-Figuren, die er immer schon auf Flohmärkten aufstöberte", wie seine Frau Emma bei der Feier anmerkte.