Vermischtes Ensdorf

12.06.2017

Den Garten anpflanzen, ein Kräuterquiz, zum Butterbrot Schnittlauch und Radieschen: Einen herrlichen Tag hatten die Dritt- und Viertklässler aus Schmidmühlen im Schulgarten in Ensdorf.

Die Schmidmühlener waren nach Ensdorf gekommen, um mit den Mittelschülern der Arbeitsgemeinschaft Schulgarten den Garten zu bestellen. Aufgeteilt in drei Gruppen durchliefen die Kinder einige Stationen. Mit Fachlehrerin Judith Koch pflanzten sie den Garten an. Beim Kräuterquiz mussten sie Salbei, Lavendel, Zitronenmelisse, Colastrauch, Currykraut, Rosmarin und Pfefferminze erkennen. Für jede richtige Antwort gab es eine Packung Ringelblumensamen. Ihre Brotzeit bereiteten sich die Kinder selbst zu: Auf das Brot schmierten sie Butter und selbst gemachte Marmelade, außerdem gab es Schnittlauch und Radieschen aus dem Schulgarten sowie selbst hergestellten Rhabarbersirup.Alle drei Gruppen bastelten mit Rektorin Helga Gradl Vogelscheuchen, die Luise, Anton und Günda getauft wurden, und eine Karte mit gepressten Blumen. In den nächsten Wochen werden die Grundschüler aus Schmidmühlen in regelmäßigen Abständen Post aus Ensdorf erhalten und erfahren, was im Schulgarten alles wächst und gedeiht. Im Herbst werden alle gemeinsam ernten und ein Essen kochen. Die Idee zur Aktion hatte Rektorin Ursula Braun aus Schmidmühlen. Mangels Schulgarten suchten sie eine Möglichkeit, Gemüse anzubauen. Die Ensdorfer Rektorin Helga Gradl war begeistert, fördert dies doch auch die Zusammenarbeit von Grund- und Mittelschule.