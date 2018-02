Vermischtes Ensdorf

Bei der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins (HKV) im Fürstensaal blickte Vorsitzender Gerhard Tschaffon auf vielfältige Aktivitäten zurück.

Die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Jakobus wurde durch eine Spende zur Renovierung eines Bildes von Cosmas Damian Asam in Höhe von 2000 Euro sowie 300 Euro zur Vorfinanzierung des Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim unterstützt. Bei einer gesonderten Spendenaktion hätten Alfred und Peter Fröhlich für die Pfarrverwaltung Bittschreiben an 20 gemeinnützige Stiftungen gerichtet. Über Peter Fröhlich habe der HKV wegen Lärmbelästigung durch die Staatsstraße 2165 mit dem zuständigen Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach Kontakt aufgenommen.Die vom Bauamt veranlasste Verkehrszählung ergab 7821 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden, was nach Auskunft der Behörde keine umfassenden baulichen Schallschutzmaßnahmen ermöglicht. Bei einer künftigen Erneuerung der Fahrbahnbeläge würde eine leisere Asphaltschicht eingebaut werden, die eine Lärmminderung bis drei Dezibel erwarten ließe, wurde in Aussicht gestellt.Großen Zuspruch fand der Vortrag "Der Jakobsweg auf zwei Rädern" von Josef Eiletz. Anfang 2017 wurde nach mehrjähriger Unterbrechung wieder eine Landschaftspflegemaßnahme, eine Entbuschung, diesmal entlang des Vilstal-Wanderweges zur Schön, durch den Verein gemacht. Außerdem habe der HKV die Patenschaft für einen Pflaumenbaum bei der Streuobstwiese der Umweltstation des Klosters übernommen. Auch sei beim Seniorennachmittag der Jakobi-Kirwa wieder ein Heimatquiz organisiert worden. Die von Isabel Lautenschlager organisierte Busfahrt zur Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" in Coburg, so Vorsitzender Tschaffon, müsse als Höhepunkt des Jahrs bezeichnet werden.Neben den monatlichen Treffen seien im laufenden Vereinsjahr auch wieder Fahrten und Aktionen geplant. Zum 25-jährigen Jubiläum des Adventbasars im Kloster sollen heuer der Verkauf und das Rahmenprogramm auf zwei Tage ausgedehnt werden, berichtete Hans Ram vom Organisationsteam. Der Heimat- und Kulturverein könnte sich hier an der Organisation eines Konzerts beteiligen. Eine mögliche Beteiligung am Leader-Kooperationsprojekt "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften" wurde diskutiert, Konrad Lautenschlager soll dabei den HKV vertreten. "Die informativen Monatstreffen", so der Vorsitzende, "finden weiterhin jeden zweiten Donnerstag eines Monats in wechselnden Gastwirtschaften statt." Kassier Alfred Fröhlich berichtete abschließend von einer soliden Finanzlage.