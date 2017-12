Vermischtes Ensdorf

06.12.2017

6

0 06.12.2017

Beim 24. Ensdorfer Adventsmarkt stiehlt ein heimlicher Favorit dem Nikolaus die Schau: die renovierte Pfarrkirche.

Der Adventsbasar ist "eine Wegbegleitung auf Weihnachten hin" und soll zu einem "inneren Zu-sich-selber-Finden" beitragen, betonte Pfarrer Hermann Sturm, der zusammen mit Bürgermeister Markus Dollacker den 24. Adventsbasar in Ensdorf eröffnete. Bereits zuvor erfreuten die Buben und Mädchen des Kindergartens St. Jakobus ihre Eltern, Opas und Omas mit dem Lied "Ihr lieben Sterne kommt zu mir" und dem Gedicht vom Plätzchenbacken. Als Belohnung verteilte der Nikolaus Süßigkeiten an die Kleinen.Die Organisatoren dieses Adventsbasars, Christine Hecke, Isabel Lautenschlager und Hans Ram, hatten im Vorfeld hervorragende Arbeit geleistet. Das präsentierte Sortiment war äußerst vielseitig und das kulturelle Angebot abwechslungsreich. Viel Beifall für ihre Auftritte erhielten die Musikschüler von Georg Bayerl, ebenso das Sax-Ensemble, das unter der Leitung von Elke Beer Weihnachtslieder auf jazzige Art und Weise darbot. Den musikalischen Abschluss gestaltete traditionell die Blaskapelle Ensdorf unter der Leitung von Hubert Haller mit ihren vorweihnachtlichen Weisen.Auf großes Interesse stieß die renovierte Pfarrkirche, die von zahlreichen Besuchern selbstständig oder bei Führungen des Pfarrers bewundert wurde. Die Pfadfinder hatten ihr Hexenhaus aufgebaut, in dem für mutige Kids ein Geschenk versteckt war. Am offenen Feuer konnten sich alle aufwärmen oder ein Steckerlbrot mit der DJK-Jugendabteilung backen. Viel Beachtung fand die Lebende Krippe der Mittelschule Ensdorf.Die herrliche Kulisse im Ensdorfer Klosterhof, Schneefall und bei Einbruch der Dunkelheit die angestrahlte Jakobuskirche boten wieder ein einmaliges Ambiente. Dementsprechend groß war der Andrang an Besuchern. So gab es in manchen Bereichen zwischen den Standln und im Kreuzgang des Klosters kaum ein Durchkommen.