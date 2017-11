Hilfe ist nicht selbstverständlich

Vermischtes Ensdorf

13.11.2017

3

0 13.11.2017

Thanheim. Zwei Männer und eine Frau der Feuerwehr Thanheim sind mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet worden. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten die staatliche Auszeichnung bei einem Ehrenabend in Stettkirchen aus. Stefan Rothut, Bettina Scharr und Stefan Söllner leisten seit 25 Jahren aktiven Dienst. Reisinger hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor und dankte den Feuerwehrleuten für ihre Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft, zu jeder Tages- und Nachtzeit. "Das ist nicht selbstverständlich", so Reisinger.