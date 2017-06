Vermischtes Ensdorf

14.06.2017

Nach zwei arbeitsreichen Tagen war das Werk vollendet: der Barfußpfad, auf dem man Formen der Vegetation vom Nordpol bis zum Äquator erleben kann. 23 Kinder hatten sich dafür engagiert.

Den Barfußpfad hatte die Umweltstation des Klosters Ensdorf in einem Inklusionsprojekt mit den Bayerischen Staatsforsten angelegt - vom Nordpol bis zum Äquator lassen sich strumpflos verschiedene Vegetations- und Landschaftsformen der Erde erkunden. 23 Kinder, darunter mehrere mit Behinderung, hatten mit elf Betreuern an dem Projekt gearbeitet.Gloria Reitmaier, Leiterin der Umweltstation, freute sich über die Unterstützung der Bayerischen Staatsforsten: Dies habe es ermöglicht, den Barfußpfad an zwei Tagen fertigzustellen. Ausbildungsgehilfe Hubert Hollweck hatte mit vier Forstwirtslehrlingen die Rahmen des Pfads, eine kleine Brücke und das Geländer gefertigt. Mit ihrer handwerklichen Kompetenz waren sie Vorbild für die Buben und Mädchen, die ihnen nacheiferten. Die Arbeit an sozialen Projekten mit Kindern sei für die Forstwirtslehrlinge wichtig, "um über den Tellerrand hinauszublicken", erklärte Forstbetriebsleiter Thomas Verron. Schon bei der Sitzgruppe im Kloster, dem Steg über die Vils beim Biotop und der Streuobstwiese am Eggenberg hatten die Bayerischen Staatsforsten mit der Umweltstation des Klosters zusammengearbeitet.Bei diesem Pfad könne man über die Fußsohle aufnehmen, über was man gehe, so Verron weiter. "Für die Umwelt kann man sich nur begeistern, wenn man sie erlebt, sie spürt, wenn sie mitten durch die Haut geht." Das gelte besonders für Kinder. Gloria Reitmaier erläuterte an der Schautafel die Einzelheiten zu "Barfuß um die Welt" und schickte alle auf die Strecke, die über Kiefernzapfen, Fichtennadeln, Baumrinden, Moor, eine Brücke aus Holzbohlen, Laub, Bucheckern und Rindenstücke, große Steine, Kies, durch Wasser, über Gras, groben und feinen Sand, Hackschnitzel und Moos führt. Alle Materialien hatten die Kinder im Wald gesammelt. Zum Dank für das Engagement überreichte Reitmaier Klosterhonig und -marmelade an Ausbildungsgehilfe Hubert Hollweck und die Auszubildenden. Die Kinder, die tatkräftig mitgeholfen hatten, freuten sich über ein Portion Eis.