Vermischtes Ensdorf

20.03.2018

20.03.2018

Thanheim. "Alles Gute zum Namenstag, trink ma amal auf alle Seppn", begrüßte am Montag, dem Josefitag, im Gasthaus Zur Dorfschmiede Josef Donhauser seine Namenskollegen. Mehr als 40 Josefs und eine Josefine waren der Einladung gefolgt, die Josef Donhauser und Josef Reindl zum insgesamt siebten Mal ausgesprochen hatten - zum ersten Mal bei Schnee. Zuvor hatten alle den von Pfarrer Pater Hermann Josef Sturm zelebrierten Gottesdienst besucht. In seinen Predigtworten ging der Pfarrer natürlich auf den heiligen Josef ein, dem neben dem Patronat über Schreiner, Handwerker, Zimmerleute und Holzhauer von der Kirche auch das Patronat über die Jugend übertragen wurde. Nachdem das letzte Josefitreffen in der Gemeinde im Jahre 1973 stattgefunden hatte, erinnerte sich Josef Donhauser, sei vor sieben Jahren am Stammtisch die Idee entstanden, die Veranstaltung aufleben zu lassen. Und er bedauerte: "Die Josefs und Josefinen werden immer weniger."