Vermischtes Ensdorf

17.11.2017

0 17.11.2017

Mit den Worten "Die Caritas-Sozialstation gibt im Auftrag Christi der Pflege ein christliches Gesicht - es wird viel Großes geleistet", eröffnete Pfarrer Pater Hermann Sturm als Vorsitzender im Pfarrsaal die Jahreshauptversammlung der Caritas-Sozialstation Dekanat Ensdorf. Wichtig sei ihm, dass die Vertreter der einzelnen Krankenpflegevereine anwesend seien, "damit sie eingebunden sind und wissen was läuft".

Caritas-Geschäftsführer Günter Koller zeigte in seinem Tätigkeitsbericht - "ermutigend und alles andere als negativ" - die Auswirkungen mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II und III auf. Die Fachstelle für pflegende Angehörige, geleitet von Susanne Frey, werde auf feste Zeiten und mit Beratung zu Hause umgestellt: "Wir kommen auch zu den Patienten zur Beratung, das wird angenommen." Die generalistische Ausbildung sei für ihn, so Koller, eine "halbseidene Angelegenheit". Er sehe die dreijährige Ausbildung als die bessere und zeigte den internen Weg der Sozialstation mit derzeit einer Azubine auf. "Wir haben diesen Weg gewählt, weil auch bei uns die Personalsituation enger geworden ist."Die neue Eingruppierung der Fachkräfte, betonte der Geschäftsführer weiter, sei geschafft, für die Verwaltung jedoch mit großem Aufwand verbunden gewesen. Die neue Mitgliedschaft bei der Palli vita GmbH funktioniere. Sie habe sich auch auf dem flachen Land bewährt.Weiter berichtete Koller von der Zusammenarbeit beim Hausnotruf mit dem Malteser-Hilfsdienst und der Kooperation mit dem Seniorenmosaik der Arbeitsgemeinschaft Naturpark Hirschwald. Da die Sozialstation in Ensdorf aus allen Nähten platze, habe man einen Raum für das Archiv angemietet. Weiter gab Koller die erhaltene Zuwendung nach der Auflösung des Schützenvereins Heimhof bekannt.Detailliert zeigte er anschließend die Steigerung der Patientenzahlen der Caritas-Sozialstation von 286 im Jahr 2015 auf 319 in 2016 auf, dazu die Personalentwicklung von 43 auf derzeit 47 Beschäftigte. Auch bei der Zahl der Fahrzeuge seit 2009 von acht auf 15 und der gefahrenen Dienstkilometer von 245 716 auf 276 942 habe es eine Weiterentwicklung gegeben."Es geht darum, die Leute zu versorgen, damit sie weiter in ihrer eigenen Wohnung leben können", betonte Koller, als er die Entwicklung bei Essen auf Rädern von 11 463 Portionen im Jahr 2014 auf 11 714 in 2016 aufzeigte. "Mit Pflegedienstleiterin Christl Knorr haben wir einen sehr guten Griff getan", lobte er und dankte dem Vorstand, den Krankenpflegevereinen und Pfarreien.Ausführlich legte Geschäftsführer Koller den Finanzbericht 2016 in Einnahmen und Ausgaben dar und er betonte: "Finanziell gibt es zurzeit nicht viel zu klagen." Nach dem Revisionsbericht durch Josef Huf wurden Vorstand und Geschäftsführung entlastet. Auch der Haushaltsvoranschlag 2017 wurde nach Diskussion ohne Gegenstimmen angenommen. Die Umlage der Mitgliedspfarreien für 2018 erfuhr keine Änderung.