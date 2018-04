Vermischtes Ensdorf

17.04.2018

1

0 17.04.2018

"Sängerisch waren wir trotz der geringen Zahl von maximal 13 aktiven Sänger mit guter Chor-Qualität aktiv", resümierte der Vorsitzende des Männergesangsvereins (MGV) Ensdorf, Franz Hammer, in der Jahreshauptversammlung. Fünf der Sänger seien schon über 80 Jahre alt, aber "wir machen weiter solange es geht, gesundheitlich, sängerisch und gesellig als Sangesbrüder". Die traditionellen Auftritte bei der Kirchweih in Seulohe, beim Eggenbergfest und der Adventsmesse würden beibehalten, versprach er. Hammer dankte den Sängern für den fleißigen Probenbesuch und Chorleiter Gerhard Tschaffon für seine Arbeit.

Treffen unter Freunden

Zahlreiche Auftritte

Sein Dank galt auch den Vorstandsmitgliedern Martin Sollfank und Karlheinz Eckert, Notenwart Josef Reindl sowie den "MGV-Wirtsleuten" Georg Fröhlich und Günter Artner. Sie sorgen bei den Proben für Bewirtung und Blumen-Deko. Danken, so Hammer, wolle er auch Pfarrer Hermann Sturm für die Überlassung des Pfarrsaals, "in dem wir Sänger uns immer wohlfühlen". So auch bei dieser Versammlung.Wichtiger Aspekt der Chorgemeinschaft seien "öffentliche Auftritte nur mehr vor Ort, keine Teilnahme mehr an überörtlichen Konzerten". Gemeinsames Singen mit Freunden sei ein Wert für sich - wie auch Treffen und ein Plausch unter Freunden zur Pflege der Geselligkeit. Als ein Höhepunkt des Jahres sei die festliche Weihnachtsfeier mit den Sängerfrauen als Sängerfamilie zu sehen, sagte Hammer. "Und der Ehrenabend der Sängergruppe Amberg im Wittelsbachersaal, bei dem MGV-Mitglied Martin Sollfrank für zehn Jahre aktives Singen im Chor geehrt wurde."Im anschließenden Tätigkeitsbericht führte Schriftführer Josef Leikam aus, dass im vergangenen Sängerjahr der Chor sechs Mal öffentlich aufgetreten sei und die 19 Singstunden gut besucht waren. Er erinnerte an die runden Geburtstage von 2. Bürgermeister Karl Roppert, Martin Sollfrank, Franz Hammer, Georg Hafenbradl und Isidor Rost.Gesungen habe der MGV beim Kirchweihgottesdienst in Seulohe und zusammen mit dem Sängerbund 1880 Amberg beim Festgottesdienst auf dem Eggenberg. Außerdem bei den Trauergottesdiensten von Eduard Dobler und Josef List. Den Gottesdienst für verstorbene Mitglieder im Advent gestaltete die Chorgemeinschaft MGV Ensdorf/Sängerbund 1880 Amberg gemeinsam. Ebenso die Weihnachtsfeier im Pfarrsaal. Das Waldfest auf dem Eggenberg ist im vergangenen Jahr ausgefallen. Kassier Georg Hafenbradl berichtete detailliert über die Finanzlage des Vereins und erwähnte auch die Spende über 250 Euro von der Raiffeisenbank Unteres Vilstal.Bürgermeister Markus Dollacker dankte den Sängern für ihr Engagement. Er betonte: "Seid glücklich, dass ihr diese wunderbare Gemeinschaft habt." Mit dem Sängerspruch "Eintracht hält Macht" endete die Jahreshauptversammlung.