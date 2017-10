Vermischtes Ensdorf

06.10.2017

6

0 06.10.2017

Nach einer Kaufmanns-Ausbildung und dem Grundwehrdienst war Donhauser von 1979 bis 1992 bei der Standortverwaltung in Amberg beschäftigt. Als er am 1. Juni1993 ins Rathaus wechselte, war laut Dollacker "die finanzielle Situation von Ensdorf mehr als angespannt". "Ihr wisst's genau, mir hom koa Geld", sei deshalb der Standardspruch des Kämmerers gewesen, als sich die Gemeinde einen eisernem Sparkurs auferlegt habe.Sein breites Aufgabengebiet - auch der Schulverband gehört dazu - meisterte und erledige nach wie vor Donhauser zur vollsten Zufriedenheit von immerhin drei Bürgermeistern, betonte Dollacker. Das seien er und seine beiden Amtsvorgänger Georg Diermeier und Karl Roppert. Einen Präsentkorb gab es von der Gemeinde, auch die Kollegen schlossen sich der Gratulation an.