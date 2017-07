Vermischtes Ensdorf

18.07.2017

18.07.2017

"Nice, nicer - Neiss" war in großen silbernen Lettern an der Wand der Turnhalle zu lesen. "Another Brick" sang die 6. Klasse, begleitet von der Schulband unter Leitung von Agnes Kramer. Denn, so Rektorin Helga Gradl zu Lehrer Josef Neiß, "nach 32 Jahren hier an der Schule kannst du nicht so einfach sang- und klanglos verschwinden".

Viele seiner früheren Weggefährten seien anwesend, um mit ihm diese Feierstunde zu begehen und ihn gebührend zu verabschieden. Noch aber konnte die Rektorin dem zukünftigen Pensionisten die Entlass-Urkunde aus dem Schuldienst nicht überreichen, hatten doch die Schüler der verschiedenen Klassen diverse Stücke einstudiert, um ihrem Lehrer zu danken. So die 5. und 6. Klasse eine Tanzeinlage unter dem Titel "My house". Dem folgte ein Film der Siebtklässler nach Goethes Zauberlehrling. Mit dem Lied "I am sailing" erfreuten die Sechstklässler den scheidenden Lehrer; die 7. Klasse hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: In einem Sketch zeigten Bastian, Jonas und Paul, was die ganze Klasse zuvor zusammentrug.Nach dem Lied "In d'Schul kummst" ging Rektorin Gradl näher auf den beruflichen Werdegang von Josef Neiß ein: In den ersten neun Jahren seiner Dienstzeit wurde er nirgends richtig sesshaft, kam 1985 nach Ensdorf. "Ob jemand wohl damit rechnete, dass Ensdorf bis zu seiner Pension seine Wirkungsstätte bleiben würde?" Als Klassenleiter hatte er immer die "großen" Schüler der siebten bis neunten Jahrgangsstufe und übernahm zusätzliche Aufgaben, die er alle gewissenhaft ausführte. Die Schüler zu fordern und zu fördern, sich selbst immer weiter zu bilden, habe er als seine Aufgabe als pflichtbewusster Mensch gesehen. Und die Rektorin betonte: "Wenn jeder Lehrer so wäre wie du, gäbe es bestimmt keine negativen Klischees über unseren Berufsstand."Sein Weggang hinterlasse nach 32 Jahren einen tiefen Einschnitt an der Schule, sie selbst aber danke ihm für stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dem passionierten Golfspieler sagte sie, bevor sie ihm die Urkunde überreichte: "Heute ist dein erster Abschlag in den Ruhestand. Ich wünsche dir ein schönes Spiel, immer das richtige Eisen zur Hand und einen Birdie zur rechten Zeit."Neiß dankte für die lobenden Worte und betonte, dass es für ihn ein Glücksfall gewesen sei, 1985 nach Ensdorf versetzt zu werden. Die lange Zeit sei wie im Flug vergangen, vieles habe sich in der Zeit verändert, "aber ich bin immer gerne in Ensdorf in die Schule gegangen". Bevor die Feierstunde ausklang, verabschiedete Rektorin Helga Gradl die in Teilzeit beschäftigte Lehrerin Birgit Metz, die aus privaten Gründen aus dem Lehrdienst ausschied. Ihr dankte sie besonders, dass sie für Schüler und Schule viele zusätzliche Aufgaben übernommen hatte.