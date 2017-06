Vermischtes Ensdorf

Großer Bahnhof bei Joseph Bartmann in der Asamstraße: Im Kreise seiner Angehörigen, Nachbarn und Freunde feierte er seinen 80. Geburtstag. Für die Gemeinde Ensdorf gratulierte Markus Dollacker mit einem Geschenk. Glückwünsche übermittelten auch Pfarrer Pater Hermann Sturm, stellvertretender Bürgermeister Karl Roppert, Altbürgermeister Georg Diermeier, Vertreter der Freien Wähler und der DJK, der Feuerwehr Wolfsbach, des Schützenvereins Edelweiß und des Siedlerbunds. Joseph Bartmann, der auch Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins und der Feuerwehr Thanheim ist, erblickte am 14. Juni 1937 in Lupburg (Landkreis Neumarkt) das Licht der Welt. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Seubersdorf, der Verlust des Vaters, der im Zweiten Weltkrieg fiel, überschattete das Leben der Familie. Nach der Schule und der Bundeswehr trat Joseph Bartmann in den gehobenen Verwaltungsdienst ein.

Als junger Beamter kam er nach Dillingen an die Donau, 1965 wurde er zur Standortverwaltung Amberg versetzt. Dort durchlief er verschiedene Sachgebiete und wurde 1976 zum stellvertretenden Leiter befördert. Neue berufliche Herausforderungen waren 1988 der Dienst als stellvertretender Leiter beim Kreiswehrersatzamt Nürnberg und der spätere Einsatz beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.Mit seiner Ehefrau Waltraud ist der Jubilar seit 1968 verheiratet, das Paar hat drei Söhne. Der Tod ihres Sohnes Josef war für die Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Viel Freude bereiten die fünf Enkelkinder den Eheleuten. Joseph Bartmann saß fünf Wahlperioden im Gemeinderat, als Vorsitzender des zu Beginn der 1980er-Jahre gegründeten Fremdenverkehrs-, Heimat- und Kulturvereins organisierte er die erste Kirchweih, erschloss Wanderwege durch den Hirschwald, gründete die Ensdorfer Künstlergruppe und hatte die Idee zum Erntedankmarkt. Besonders stolz ist Joseph Bartmann auf seine Initiative "Rettet den Stephansturm" zum Erhalt des historisch bedeutsame Kulturgut. Seinen Ruhestand verbringt er mit Lesen, Kreuzworträtsel lösen, Arbeiten im Garten und am Haus.