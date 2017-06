Vermischtes Ensdorf

23.06.2017

7

0 23.06.2017

Stolz auf ihre Jugendfeuerwehr, die beim Bayerischen Landesjugendfeuerwehrtag den 14. Platz unter den besten Jugendfeuerwehren Bayerns erreichte, ist das Führungsteam der Ensdorfer Wehr. Und das mit Recht.

(sön) Nach 31 Jahren hatte es wieder eine Gruppe aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach geschafft, sich für den Bayerischen Landesentscheid beim Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr zu qualifizieren.Vom 15. bis 17. Juni traten sie in Weiden an, um festzustellen, wo sie in der Bayernwertung stehen werden. Hier beim Landesentscheid trafen sich die besten Jugendfeuerwehrgruppen aus Bayern, die es über die Landkreisentscheide und über die Bezirksentscheide bis dahin geschafft hatten. Nach einem Benefizkonzert der Bigband der Bundeswehr auf dem Marktplatz Weiden zur Einstimmung stand auch ein Training an. In der Hoffnung, nicht auf dem letzten Platz von 27 Teilnehmern zu landen, gaben die Ensdorfer hier, vor den Augen der Landeswertungsrichtern Bayerns, alles.Am Wettkampftag ging es dann um die Wurst. Schon beim Training hatten sie gesehen, dass andere Gruppen für sie unerreichbare Leistungen brachten. Sie ließen sich davon nicht beeindrucken und arbeiteten auf null Fehler hin, und hofften, nicht allzu schlecht abzuschneiden.Der Aufbau, ein trockener Löschangriff mit verschiedenen Hindernissen, gelang fehlerlos. In sehr guter Zeit wurden auch die Knoten gebunden. Beim feuerwehrtechnischen Staffellauf gaben sie ihr Bestes und konnten alle Übungen fehlerfrei absolvieren. Sie erreichten für ihre Verhältnisse eine gute Zeit. Als Ensdorf bei der Siegerehrung als Nummer 14 aufgerufen wurde, war die Begeisterung groß. Gruppenführerin Antonia Bartmann konnte mit Stolz die Urkunde in Empfang nehmen.Dieser 14. Platz beim Bayern-Wettbewerb machte die Teilnehmer Antonia Bartmann, Jana Hafenbradl, Magdalena Wein, Korbinian Wein, Korbinian Reindl, Lukas Gebhardt, Paul Göldner, Leon Göldner und Benedikt Singer zu Recht stolz. Beeindruckt waren auch die Mitglieder der Führung der Ensdorfer Wehr, die zum Teil mit als Landesbewerter in Weiden waren: Kreisjugendwart Hubert Haller, stellvertretender Kommandant Martin Reiser und Thilo von Hanstein, der zusammen mit Wolfgang Reiser die Jugendfeuerwehr Ensdorf ausgebildet hatte.Das Bayrische Fernsehen nahm einen kleinen Film über die Jugendfeuerwehr Ensdorf auf, der über BR 24 im Internet anzusehen ist.