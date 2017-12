Vermischtes Ensdorf

"Ihr habt es heute gut gemacht", sagte Kreisbrandinspektor Hubert Blödt nach der Abnahme des Wissenstests zum Thema "Unfallverhütung in der Jugendfeuerwehr". Ihr unterzogen sich im Gerätehaus 21 Buben und Mädchen der Jugendfeuerwehren Ensdorf, Thanheim und Diebis. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger prüften das Wissen des Feuerwehrnachwuchses, für dessen Ausbildung in Ensdorf Wolfgang Reiser, in Thanheim Michael Rothut III und bei der Jugendfeuerwehr Diebis Jürgen Reinwald und Carola Reudl verantwortlich waren. Alle Teilnehmer bestanden am Ende die Prüfung und alle Beteiligten gratulierten zu diesem Erfolg. Feuerwehr-Vorsitzender Richard Reiser lud mit einem "macht weiter so" zu einem gemeinsamen Essen ein. Bild: sön