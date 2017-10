Vermischtes Ensdorf

23.10.2017

23.10.2017

Beim Kameradschaftsabend der Wolfsbacher Feuerwehr im Saal der Schützenheim-Gaststätte ging es um die Ehre. Zahlreiche Mitglieder bekamen ihre Würdigung für langjährige Treue.

Wolfsbach. Vorsitzender Heinrich Eichenseer lobte gemeinsam mit 2. Bürgermeister Karl Roppert und seinem Stellvertreter Lothar Donhauser für 65-jährige Mitgliedschaft Georg Lehmeier und Johann Grosser sen.; für 50 Jahre Hermann Trager, Adalbert Pirzer und Josef Richthammer. 40 Jahre sind Johann Eichenseer, Edwin Marschall und Lorenz Herbert dabei, alle bekamen entsprechende Urkunden.Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Franz-Xaver Rothut, Richard Oppl, Franz-Josef Söthe, Reinhard Fröhner, Werner Brunner, Adalbert Senft, August Hollweck jun., Karl-Josef Wilm, Fritz Bieber, Johann Hollweck, Renate Kastl, Andreas Kastl, Johann Donhauser, Rudolph Berthold und Mario Fischer mit Urkunden ausgezeichnet."Wir erleben oft hautnah, wie notwendig die professionelle Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr ist", betonte 2. Bürgermeister Karl Roppert. Der Einsatz der Wehren für die Mitbürger, für deren Leben, Hab und Gut, sei unverzichtbar. Dass beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Wolfbach im Schützenheim langjährige Mitglieder geehrt würden, zeige den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft in der Wehr über Generationen hinweg. Kommandant Günther Schindler dankte allen Feuerwehrkameraden, "die bei Übungen und Einsätzen immer zu ihrer Wehr stehen".Um Tageseinsätze zu gewährleisten, seien auch die älteren Feuerwehrkameraden gefordert. "Kommt, wenn die Sirene ruft, zum Gerätehaus, um mit auszurücken", forderte Schindler auf.Nach einem Lichtbildervortrag zum Florianstag am 8. Mai 2016 in Wolfsbach lud Vorsitzender Heinrich Eichenseer zu einem gemeinsamen Essen ein.