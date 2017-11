Vermischtes Ensdorf

10.11.2017

0 10.11.2017

In der Jahreshauptversammlung der Caritas-Sozialstation Dekanat Ensdorf sprach die examinierte Altenpflegerin Katharina Salbeck zum Thema Palliativpflege. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Beate Klama bildet sie sich derzeit an der Katholischen Akademie Regensburg zur Palliativfachkraft weiter.

Da die Nachfrage nach palliativer Betreuung auch im ambulanten Bereich zunehme, sei geschultes Fachpersonal wichtig, um die Versorgung zu Hause sicherzustellen, so Katharina Salbeck. Ziel sei es, die bestmögliche Lebensqualität für Patienten und Angehörige zu gewährleisten.Die Referentin betonte: "Viele Aspekte der Palliativpflege sind auch schon in frühen Stadien einer Krankheit, etwa in Verbindung mit einer Krebstherapie, anwendbar." Unter Palliativmedizin, erläuterte sie, verstehe man die Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung die Lebensqualität sei.Unter Palliativpflege verstehe man die totale Pflege von Patienten, deren Krankheit nicht auf eine kurative Behandlung anspreche, also nicht heilbar sei. Die Kontrolle des Schmerzes, von anderen Symptomen und von psychologischen, sozialen und spirituellen Problemen haben dabei höchste Priorität. Näher ging Katharina Salbeck auf die Systemkontrolle der Schmerzen, von Wunden und von Atemnot ein und betonte "wichtige Aufgabe ist auch die Angehörigenarbeit während der Palliativversorgung".Auch gehe es in der Versorgung von Palliativ-Patienten nicht ohne die Arbeit im multiprofessionellen Team. Für eine angemessene Versorgung Sterbender würden spezielle Palliativmediziner, Therapeuten, Wundexperten, Fachleute für Schmerzmanagement, Palliativfachkräfte und Menschen mit sozial-psychiatrischer Ausbildung benötigt. Bei der Palliativpflege handle es sich also um ein Versorgungsgebiet, das weit über die klassische Alten- und Krankenpflege hinausgehe.Es sei zudem absehbar, fasste Katharina Salbeck zusammen, dass das Thema Palliativpflege in den nächsten Jahren in der Pflegelandschaft immer mehr in den Vordergrund rücken werde.