Vermischtes Ensdorf

28.09.2017

"Wir sind die Kleinen in den Gemeinden - und ohne uns geht gar nichts" sangen die mehr als 60 Kinder der Mäuse-, Bären- und Elefantengruppe. Zum Spatenstich für den Bau der neuen Kinderkrippe waren sie angerückt, mit Schaufeln, Eimern, Schubkarren, Besen und Minibaggern.

Da hatte Bürgermeister Markus Dollacker mit seinem Stellvertreter Karl Roppert, mehreren Gemeinderäten und für den Bau Verantwortliche keine Chance mehr für einen ordnungsgemäßen Spatenstich am obligatorischen Sandhaufen. Bürgermeister und Thomas Singer von der bauausführenden Firma Singer-Bau konnten gerade noch je eine Schaufel Sand hochwerfen - schon buddelten die Kinder, arbeiteten sich durch den Sand und verteilten ihn übers Gelände. Da hielt sich Bürgermeister Markus Dollacker kurz bei seiner Ansprache, erläuterte dem Nachwuchs. "Früher benutzte man Spaten, Hacke und Schaufel für die Baugrube und begann so tatsächlich mit einem Spatenstich." Heute habe der Spaten nur noch symbolische Bedeutung, da meist Bagger die Arbeit erledigen. An die Erwachsenen, insbesondere an die Erzieherinnen mit Kindergartenleiterin Manuela Mayer an der Spitze gewandt, erläuterte er, dass die Baumaßnahme mit dem Abbruch des Lobenhofer-Hauses in Februar begonnen wurde.Nach Baugenehmigung und Bewilligungsbescheid sei die Vergabe am 28. Juli durch den Gemeinderat erfolgt. Die Kosten von etwa 976 000 Euro enthielten auch die Kosten für die Bushaltestelle, Brandschutzertüchtigung des Kindergartens und Einrichtung. Bei einem Gesamtzuschuss von 712 000 Euro (400 000 Euro durch das Land, 232 000 Euro vom Bund und 80 000 Euro Migrationsförderung) betrage der Eigenanteil der Gemeinde 264 000 Euro. Für den barrierefreien Übergang zwischen Kindergarten und -krippe, betrage bei Kosten von 115 000 Euro der bereits bewilligte Zuschuss 102 900 Euro. Der Gemeinde verbleibe ein Eigenanteil von 12 100 Euro.Mitte Oktober werde mit dem Bau begonnen, so Thomas Singer. Das Gebäude wird im Sommer 2018 fertiggestellt sein. Auf die Frage der Kinder zum Spielplatz auf dem Gelände sagte er: "Heuer könnt ihr dort noch spielen". Planer Thomas Hollweck erläuterte, dass die Kinderkrippe für zwei Gruppen mit je zwölf Personen geplant sei. Die Bushaltestelle auf der Hauptstraße werde auf die Höhe der jetzigen Einfahrt verlegt. Diese und das anliegende Gelände bis zum barrierefreien Übergang und der Grundstücksteil unterhalb der Kinderkrippe seien als Außenspielgelände vorgesehen. Der Eingang in die Krippe sei hinten, die Einfahrt an der Grundstückgrenze zu Nachbarn Fischer geplant. 16 Autostellplätze, davon zwei behindertengerecht, seien im nördlichen Bereich vorgesehen. Die Kinder aber hatten keine Zeit mehr um zuzuhören, sie waren mit Schaufeln und Schubkarren schon eifrig dabei den für den Spatenstich vorgesehenen Sand über das Grundstück zu verteilen.