Vermischtes Ensdorf

02.08.2017

Kann essen ein Problem für die Umwelt sein? Ja - das erfuhren die Teilnehmer des Klima-Dinners im Kloster Ensdorf. Zum Genuss gesellten sich hier auch Informationen. Etwa diese: In der Bundesrepublik macht die Ernährung 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen aus

Ohne Verzicht

Regional und bio

Jeder kann etwas tun Das Fazit des Klima-Dinners war, dass es unzählige Wege gibt, mit der eigenen Ernährungsweise das Klima zu schützen: Man kann Kräuter und Blüten sammeln, mit dem Rad zum Einkaufen fahren, saisonale Lebensmittel von regionalen Produzenten kaufen, zu Bioprodukten greifen und dabei auch alte Sorten testen. Unter anderem kann man aber auch Essens-Abfälle vermeiden. Und es sich dabei auch richtig schmecken lassen. (sön)

Neues auszuprobieren, bewusst zu essen und zu genießen: Darum ging es beim Klima-Dinner im Refektorium des Klosters - garniert mit vielen Informationen und exzellentem Jazz des Jonas-Sorgenfrei-Trios. Klima- und umweltbewusst essen und trinken und höchster Genuss schließen sich keinesfalls aus: Dies war der einheitliche Tenor der Teilnehmer bei der Neuauflage dieser Veranstaltung. Nebenbei gab es Informationen rund um das Thema Klimaschutz und nachhaltige Ernährung.Gloria Reithmaier, die Leiterin der Umweltstation, moderierte den Abend und wartete zwischen den einzelnen Gängen mit interessanten Aspekten zum Thema "Umweltverträglichkeit der Ernährung"auf. 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland würden durch die Ernährung verursacht: Das, so erfuhren die Gäste, bedeutet, dass Erzeugung, Verarbeitung, Transport, Vermarktung, Zubereitung und Abfallentsorgung von Nahrung zur Klimaerwärmung beitragen.Bei jedem dieser Schritte kann man laut Reithmaier ansetzen und etwas besser machen, um das Klima zu schützen. Das bedeute nicht Verzicht, sondern Neues auszuprobieren, bewusst zu essen und zu genießen.Das Menü war so abgestimmt, dass kurze Wege und Regionalität, saisonale Aspekte und biologische Herkunft die Grundlage waren. Als Aperitif gab es hausgemachten Lillet Wild Berry, als Amuse-Gueule (Gruß aus der Küche) Löwenzahn-Fladen mit Kräuterbutter aus Brennnessel, Schafgarbe und Dost. Jeder Tisch bekam außerdem ein Einweckglas mit Sahne, etwas Salz und die frisch gepflückten Kräutern. Die Gäste mussten es abwechselnd schütteln. Mit der Zeit bildete sich ein Klumpen: die Butter für den Fladen.Als Vorspeise serviert wurden paniertes Ei im Salatnest und Paprikabaguette, dann Kartoffelsuppe "Rote Emmalie", gewürzt mit Borretsch. Als Hauptgang genossen die Gäste Kurzgebratenes vom Reh mit regionalem Wurzelgemüse und Emmer-Haselnuss-Spätzle oder, als vegetarische Variante, Zucchini im Chia-Samen-Mantel und Austernpilze. Das Dessert waren "Dreierlei süßer Blütentraum" aus Rosen-Panna-Cotta, Lavendel-Creme-Brulee und Mädesüß-Milchshake mit Blütenzuckerrand.Nach dem Hauptgericht konnten sich die Gäste bei einem Spaziergang durch den Kreuzgang die Beine vertreten und Bilder Ensdorfer Künstlern bewundern. Bewegungsfreudigere konnten auch den neugebauten Barfußpfad im Klostergarten begehen. Als kleines Abschiedsgeschenk bekam jeder Gast noch selbstgemachten Blütenzucker mit nach Hause.