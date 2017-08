Vermischtes Ensdorf

01.08.2017

Kirwa wird oft und fast überall gefeiert. Der heiligen Magdalena sind aber nur wenige dieser Traditionsfeste gewidmet. Ganz anders in Wolfsbach.

Wolfsbach. Mit einem blumengeschmückten Traktor holten am Sonntagnachmittag die Wolfsbacher Kirwaburschen ihre Moidln ein. Beim Tanz um den Baum musste das Oberkirwapaar ausgetanzt werden. Höhepunkt der dreitägigen Wolfsbacher Kirchweih ist jedoch der Festgottesdienst zu Ehren der Namenspatronin in der Magdalenen-Kirche, den Pfarrer Pater Hermann Sturm am Sonntagvormittag zelebrierte.Die Ensdorfer Blaskapelle begleitete den Gottesdienst, auch beim anschließenden Frühschoppen im Festzelt spielte sie auf. Bei vielen blieb am Kirchweihsonntag zu Hause die Küche kalt. Spanferkelbraten mit Knödel und Salat gab es im Festzelt. "D' Wolfsbecker Kirwa, des is die Beste, mei Liawa!", hörte man - von kräftigen Juchzern unterbrochen - als die Kirwapaare auf dem Festplatz beim Feuerwehrhaus einzogen und ihre Tänze um den Baum zeigten. D' Stodara & Er spielten dazu auf."Mir hom die schönsten Moidln", sind die Wolfsbecker Buam überzeugt, und viele brauchten zwischen den Tänzen einen kräftigen Schluck aus dem Maßkrug. Als die Kirwapaare ihre Gstanzeln sangen bekam mancher sein Fett weg. Wie etwa die Ensdorf Kirwaleit. Und sie derbleckten auch die Riedener: "Die letzten Joahr woarn die Riedener stinkfaul, im Bad homs nix g'richt - etz wor alles af a Mal."Was wäre aber die Wolfsbacher Magdalenen-Kirchweih ohne das Austanzen des Oberkirwapaars: Laura Reinwald und Bernd Haimerl heißen die Glücklichen, die nun ein Jahr den Kirwapaaren vorangehen. Und alle waren überzeugt "Wir ham as schönste Oberkirwapaar!" D' Stodara & Er spielten weiter auf, Kaffee und selbst gemachter Kuchen wurden vom Frauenkreis Wolfsbach angeboten und für die Kinder war durch eine Hüpfburg für Unterhaltung und Spaß gesorgt. Am Abend aber spielten die beiden Wirtshausmusikanten Tom & Basti auf. Sie zogen mit Gitarre und Steirischer so richtig zünftig vom Leder. Am Montag aber hieß es in Wolfsbach "Auf zum Saukopfessen im Festzelt" und anschließend "Mädels aufgepasst, der Kirwabär ist wieder los."Am Abend wurde es im Festzelt dann noch einmal so richtig zünftig, die Jungs von Grögötzweißbir sorgten für den gebührenden Abschluss der Wolfsbacher Kirwa. Durch das Zelt aber tönte es immer wieder "O Kirwa lou niat nou!" und bei der Tombola waren neben dem Baum viele tolle Preise zu gewinnen.