Vermischtes Ensdorf

28.01.2018

Melanie Hahn ist die Neue in der Umweltstation im Kloster der Salesianer. Seit sie im September die Verantwortung übernommen hat, hat sie schon einige Neuerungen eingeführt.

Zur Person Melanie Hahn hat 2008 ihr Abitur am Regensburger Goethe-Gymnasium gemacht und danach an der Universität Regensburg Biologie studiert. Nach dem Bachelor arbeitete sie ein Jahr als wissenschaftliche Hilfskraft an einem Forschungsprojekt zur Anpassung von heimischen Pflanzen an den Klimawandel mit. Anschließend nahm sie ihr Master-Studium in Biologie mit den Schwerpunkten Ökologie und Naturschutz, molekularer Ökologie und Botanik in Regensburg auf. In dieser Zeit betreute sie an der Uni Pflanzen-Bestimmungskurse und Exkursion zur heimischen Flora. Nach ihrem Studium machte sie eine einjährige Weiterbildung zu Kräuterpädagogin. Dabei lernte sie den Berufszweig Umweltbildung kennen. (sön)

Die 30-jährige gebürtige Regensburgerin hat von April bis August 2017 ein Praktikum in der Umweltstation Kloster Ensdorf absolviert, das ihr letztlich die Türen öffnete für die Stelle als dessen neue Leiterin. Die Erfahrung mit der Arbeit und der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eignete sie sich in ihrer siebenjährigen Tätigkeit in den Semesterferien als Reiseleiterin in Regensburg an.Die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt- und Naturschutz begleiteten sie nicht nur in ihrem Studium, sondern auch privat. In Regensburg jobbte sie noch vier Jahre während ihres Studiums im veganen, fairen, Bio-Café "Taracafé", wo Nachhaltigkeit in allen Nischen gelebt wird - von nachhaltiger Ernährung über Lebens- und Putzmittel, Mülltrennung und -vermeidung bis zu Elektromobilität und fairer Kleidung. Mit den Erfahrungen aus diesen verschiedenen Feldern konnte sie sich perfekt auf ihre Arbeitsstelle vorbereiten.Sie hofft, sowohl ihre Artenkenntnisse der Flora und Fauna, als auch ihr Wissen über Klima, Naturschutz und Nachhaltigkeit in ihren neuen Projekten gut zur Geltung bringen zu können. Das Jahresthema für 2018 "Zurück zu den Wurzeln - wieder in der Natur heimisch werden" hat jetzt schon einige Neuerungen mit sich gebracht. So ist die Umweltstation innerhalb des Bildungshauses umgezogen und hat sich räumlich vergrößert. Es gibt nun einen Forscherraum, in dem kleine Experimente und Lernspiele gemacht werden können. Er dient außerdem als Raum für die Bastelstunden der Naturwerkstatt und kommender Wildkräuterworkshops.Im Frühjahr wird der Klostergarten zu einem Heil- und Nutzkräutergarten umgestaltet. Das Programm für Schulklassen wird um die Lebensräume Wiese und Hecke erweitert.