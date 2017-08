Vermischtes Ensdorf

11.08.2017

11.08.2017

Appetitanregender Duft durchzog die Schulküche. Geschirr klapperte, Kinder lachten. Viel Spaß hatten sie beim Kochen und Backen. Eingeladen hatte der Katholische Frauenbund im Ferienprogramm.

Zehn Mädchen - nur ein einziges Mannsbild hatte sich in die Küche gewagt - machten sich unter der Leitung von Martha Wein und Gisela Bösl ans Werk. Sie wuschen Tomaten, Gurken, Paprika, Kräuter und Salatblätter, schnitten diese und andere Früchte klein, würfelten Käse oder Schinken, kneteten Teig, viertelten Orangen und schnitten sie in dünne Scheiben, Äpfel zu Würfel.Umfangreich war das Büfett: So gab es herzhafte Zwergenküchlein, die je nach Gusto als Schinken- oder Käse-Variation gebacken wurden. Beim zweiten Gang, den Würstchen-Raketen, kam Brezen-Fertigteig zum Einsatz. Wiener Würstchen wurden der Länge nach halbiert, um einen Holzspieß gelegt. Die aufgetauten Brezen zu Teigschlangen auseinandergenommen, dann die Hälfte davon ums Würstchen gewickelt. Aufs Backbleck damit, mit Sesam bestreut und ab in den Ofen, hieß es dann. Viel Spaß hatten die Kinder, als sie mit erwärmter weißer Schokolade Gesichter auf die Bärenmuffins zeichneten und Schokolinsen als Augen und Ohren anbrachten.Als Hauptgericht kamen Schmetterlingsnudeln in bunter Soße auf die Teller. Unter anderem hieß es dazu Zwiebelwürfel andünsten, Würstchenscheiben, Erbsen, Paprika- und Tomatenwürfel in den Nudeltopf, Tomatenmark dazu und Créme légere unterrühren und mit geriebenem Käse servieren. Voilá! Als Nachspeise gab es Quark mit Früchten.Und da die Kinder ins Schwitzen kamen, denn dazwischen musste auch Geschirr gespült werden, gab es eine Kinder-Sangria mit gezuckerten Orangenscheiben in verschiedenen Säften und Mineralwasser. Als abschließender Höhepunkt stand noch Tassen-Apfel-Cramble mit Streuselteig und Quarkcreme auf der Menükarte. Das alles ließen sich die Kinder anschließend schmecken.