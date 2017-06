Vermischtes Ensdorf

02.06.2017

02.06.2017

(sön) Im Märchenwald waren die Kleinen des Kindergartens St. Jakob unterwegs. Mit Eltern, Großeltern und Geschwistern stiegen die Buben und Mädchen der Mäuse-, Bären- und Elefantengruppe an den Kreuzwegstationen zum Eggenberg empor. An neun Stationen waren jeweils Aufgaben zu den Märchen von den "Drei kleinen Schweinchen," "Hänsel und Gretel" sowie "Rotkäppchen" zu lösen.

Da mussten die Kleinen wissen, aus welchem Material die Schweinchen ihr Haus bauten und auch ein Pustespiel war zu absolvieren: "Pusten, wie es der Wolf machte." Aus einem Backofen waren Fragen zu ziehen und zu beantworten. Da kannten natürlich alle den Hexenspruch "Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen". Weiter ging es mit einer Fühlstation, wo Sachen aus den drei Märchen zu ertasten und erraten waren.Nach dem Zusammenstellen eines Lebkuchenpuzzles war im Wald zu suchen: nach dem Wolfskostüm, dem Rock des Rotkäppchens oder auch dessen Korb mit Blumen. Weiter ging es zu Stationen, bei denen Fragen zu Rotkäppchen gestellt wurden, wie etwa "Was hast du für große Augen?" Schließlich hieß es noch auf einem Bild Fehler zum Märchen vom Rotkäppchen zu erraten. An der letzten Station saß die Märchenfee, welche an die Kinder Muffins und Märchenbüchlein verteilte.Danach ging es zum Picknick. Im Schatten unter den Bäumen vor der Wallfahrtskirche am Effenberg. Umsichtige Eltern hatten Getränke und Brotzeiten eingepackt. Die Kinder hatten Zeit und Platz zum Spielen .