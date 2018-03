Vermischtes Ensdorf

Wolfsbach. Nach einem Gottesdienst fand die Jahreshaupt- und Dienstversammlung der Feuerwehr Wolfsbach im Gasthaus Schützenheim statt. Vorsitzender Heinrich Eichenseer hieß die Gäste willkommen. 222 Mitglieder zähle derzeit die Wehr, so Eichenseer bei seinem Rückblick.

Teilgenommen habe man beispielsweise am Florianstag der Feuerwehr Rieden, den 125-Jahr-Feiern der Wehren Ebermannsdorf, Sunzendorf und Süß, am Florianifest mit Fahrzeugweihe der Wehr Wolfsbach in Niederösterreich und am Sommernachtsfest in Vilshofen mit Menschenkickerturnier. Der Vorsitzende blickte zurück auf die Wolfsbacher Kirchweih, den Gegenbesuch der Feuerwehr Wolfsbach in Niederösterreich und die Weihe des neuen Altars in der renovierten Pfarrkirche Ensdorf. Elf Vorstandssitzungen gab es. Sein Dank, betonte Vorsitzender Eichenseer, gelte neben seinen Mitstreitern in der Führung allen Helfern sowie der Fahnenabordnung für die Unterstützung bei öffentlichen Auftritten.Kassier Markus Vogl konnte einen positiven Kassenstand vorweisen. Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Dollacker zeichnete der Vorsitzende zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue zur Feuerwehr aus.50 Jahre gehören Herbert Bergmeier, Richard Drick und Georg Ehebauer jun., 40 Jahre Arthur Wagner, Karl-Heinz Braun, Erich Lehmann, Hubert Reinwald, Georg Senft, Johann Frind jun., Johann Reinwald, Dieter Waligora, Josef Summerer und Georg Bollwein der Wehr an. Seit 25 Jahren sind Hans Babl, Georg Biller, Doris Fischer, Marianne Scharl, Werner Scharl, Josef Vogl und Margarethe Vogl Mitglieder der Wehr. Verhinderten Jubilaren, so der Vorsitzende, werde die Auszeichnung nachgereicht. Nach kurzer Diskussion beschloss die Versammlung die Erhöhung des Jahresbeitrags von sieben auf zwölf Euro.