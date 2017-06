Vermischtes Ensdorf

12.06.2017

Es ist eine kleine Sensation, die der Jugendfeuerwehr Ensdorf da gelungen ist: Sie ist seit 31 Jahren die erste Gruppe aus dem Landkreis, die sich für den Landesentscheid im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr qualifiziert hat.

Vor 14 Tagen hatte die Jugendfeuerwehr Ensdorf beim Landkreisentscheid den 1. Platz erobert - und war damit zum Bezirksentscheid zugelassen. Natürlich trainierte sie noch einmal intensiv für diesen Wettbewerb, in dem am Pfingstsamstag die jeweils vier besten Jugendfeuerwehren aus den Oberpfälzer Landkreisen und kreisfreien Städten in Floß gegeneinander antraten. Verlangt wurde ein realistischer, aber trockener Löschaufbau mit Saugschlauchkuppeln und drei C-Strahlrohen, gespickt mit Hindernissen wie Wassergraben, Leiterwand, Hürde und Kriechtunnel. Zum Abschluss mussten unter Zeitdruck Knoten geknüpft werden.Der zweite Teil forderte einen 400-Meter-Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Hindernissen. Es mussten ein Schlauch aufgerollt und ein Laufbrett bezwungen werden, es folgten das schnelle Anziehen von Gürtel, Helm und Handschuhen, sowie das Kuppeln eines Strahlrohrs und das Knüpfen eines Knotens, um dieses in ein höheres Stockwerk eines Gebäudes zu ziehen. Krönender Abschluss war das Zielwerfen einer Feuerwehrleine. Nach einem vormittäglichen Training für den Landesentscheid wurde es ab Mittag ernst. Nach drei Stunden wurde der Traum der Ensdorfer Jugendlichen Wirklichkeit: Sie erreichten den 8. Platz in der Oberpfalz und können damitam nächsten Wochenende, 17./18. Juni, zum Landesentscheid Bayern nach Weiden fahren. Dort kämpfen sie mit den besten Jugendfeuerwehren des Freistaats um das Weiterkommen in den Bundesentscheid.Dem strahlenden Ensdorfer FFW-Nachwuchs gratulierten Kommandanten und Kreisbrandmeister, Kreisjugendwart Hubert Haller, stellvertretender Kommandant Martin Reiser, Ensdorfs FFW-Vorsitzender Richard Reiser sowie Bundesjugendfeuerwehr- und Bezirksjugendwart Heinrich Scharf. Mit den erfolgreichen Teilnehmern Jana Hafenbradl, Magdalena Wein, Korbinian Wein, Korbinian Reindl, Lukas Gebhardt, Paul Göldner und den echten Neulingen in der Jugendfeuerwehr Ensdorf, Leon Göldner, Daniel Albert und Benedikt Singer freuten sich die Jugendwarte und Ausbilder Wolfgang Reiser und Thilo von Hanstein.