Vermischtes Ensdorf

27.07.2017

Zünftig spielten die Stoapfalz-Krainer um Herbert Scharl beim Seniorennachmittag am Kirchweihmontag auf. Rappelvoll war trotz Nieselregens das Festzelt, die Kirwapaare zeigten ihre Tänze und der Heimat- und Kulturverein trug wieder mit einem Quiz zum Erfolg des Nachmittags bei.

Bürgermeister Markus Dollacker freute sich, dass so viele Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde, einschließlich der Bewohner des BRK-Seniorenheims, gekommen waren, "um miteinander zu reden, sich auszutauschen, zu ratschen." Sein Dank gelte, betonte er, dem Feuerwehr-Team, den Kirwaleuten und dem Pfarrgemeinderat. Pfarrer Pater Hermann Sturm wünschte ebenso allen einen gemütlichen Nachmittag mit schönen Stunden. Eingeladen hatte die Gemeinde alle über 65-jährigen zu einer kostenlosen Brotzeit mit Getränk. Da schmeckte das Bier und die Bratwürstln oder die Portion Käse natürlich besonders und viele freuten sich über die Kuchentheke.Bayerische Tänze und Walzer waren angesagt bei den Einlagen der Kirwapaare und immer wieder hörte man: "In Ensdorf is heit Kirwa!". Bürgermeister Markus Dollacker aber freute sich, dass er vor vollem Zelt die auf seinen Vorschlag durch den Gemeinderat bestellte neue Seniorenbeauftragte, Annemarie Dollacker, vorstellen konnte. Sie ist 59 Jahre alt und wohnt in Ensdorf in der Abt-Desing-Straße 33.Nun brachte der Heimat- und Kulturverein mit Quizfragen wie "Welches denkwürdige Ereignis jährt sich 2017 zum 30. Mal?" oder "Worauf geht die jährliche Kajetan-Wallfahrt nach Rottendorf zurück?" die Gehirnzellen zum glühen. Beim Ausfüllen der Fragebögen wurde gespickt wie in längst vergangener Schulzeit. Die Folge: Viele der abgegebenen Fragebögen waren fehlerfrei.Glücksfee Veronika Riedl zog die Preise, die der Bürgermeister - dank der vielen Spender - verteilte. Die Stoapfalz-Krainer spielten weiter zünftig auf, so dass nicht nur die Grillmeister Harry Hawliceck und Hubert Haller ins Schwitzen kamen.