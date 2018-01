Vermischtes Ensdorf

16.01.2018

"Ich habe mich maßlos geärgert", betonte Vorsitzender Erich Brem, als er bei der Jahreshauptversammlung des Krieger- und Reservistenvereins die von vielen gewünschte Schlauchbootfahrt auf der Naab von Krachenhausen bis Etterzhausen ansprach. Von den 14 Angemeldeten hätten nur sieben teilgenommen. Diese Sache trübte die ansonsten sehr harmonische Zusammenkunft im Gasthaus Dietz.

Brem blickte zurück - unter anderem auf den Besuch des 60-jährigen Jubiläumsfestes des Kreisverbands in Oberviechtach und auf die Spende an Pfarrer Hermann Sturm zur Kirchenrenovierung. Am Volkstrauertag sei der neue Gedenkstein am Kriegerdenkmal gesegnet worden. Mit einem Gutschein habe der Verein Georg Kirchberger, der den Gedenkstein kostenlos angefertigt hat, gedankt. Sein Dank jedoch, so Brem, gelte neben dem Vorstand, den Ehrenwachen und der Fahnenabordnung für ihren Einsatz am Volkstrauertag sowie "allen, die sich für die Sammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge an Allerheiligen zur Verfügung gestellt hatten". Anerkennende Worte fand Brem ferner für den Obst- und Gartenbauverein für die ehrenamtliche Pflege des Ensdorfer Kriegerdenkmals. Schriftführer Erich Henle verlas die neue Vereinssatzung, die inzwischen vom Vorstandschaft verabschiedet wurde.Die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, so Kassier Werner Scharl, habe vor zwei Jahren 933 Euro und im vergangenen Jahr 839 Euro erbracht. Reservistensprecher Erich Hammer ließ ebenfalls das Jahr Revue passieren: Teilnahme am von Joachim Hantke organisierten Benefizkonzert im Klosterhof, sowie am Pfarrfest. Sammlung an Allerheiligen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Ehrenwachen beim Volkstrauertag. Mit einem "weiter so", dankte Bürgermeister Markus Dollacker Vorsitzendem Brem und seiner Mannschaft. "Wir brauchen auch in Zukunft eine Verteidigungsarmee und deshalb auch Reservistenverbände", betonte er.Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Erich Brem, stellvertretender Vorsitzender Josef Wein, Schriftführer Erich Henle, Kassier Werner Scharl, Reservistensprecher Erich Hammer, Beisitzer Joachim Hantke und Martin Reiser. Die Kasse werden Markus Krause und Josef Koller prüfen. Ein gemeinsames Essen rundete die Versammlung ab.