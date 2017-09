Vermischtes Ensdorf

Beim "Neuen Geistlichen Lieder-Total-Wochenende" im Kloster Ensdorf gab sich auch der Oberpfälzer Liedermacher Hubert Treml die Ehre. Der promovierte Theologe - er hat seine Doktorarbeit über "Spiritualität und Rockmusik" geschrieben - fragte in seinem Workshop "Was lässt sich aus der modernen Musik auch spirituell machen?" und führte die Teilnehmer hin zu einer musikalischen Psalm-Erarbeitung. Treml ist seit vielen Jahren freischaffender Künstler als Songwriter, Entertainer, Kabarettist, Regisseur, Autor und Dichter.

Zumindest in der Oberpfalz ist Treml mit seinen eignen Songs durch Konzerte und Liederabende bekannt. Seine Songs sind heiter, besinnlich und kabarettistisch zugleich. Sie bewegen die Besucher und berühren.Parallel beleuchtete Manuel Dams, Veranstaltungsmeister von Dams-Fahrner-Veranstaltungstechnik Regensburg, die technischen Dinge, mit denen Musiker der Neuen Geistlichen Lieder in Kirchenräumen immer wieder konfrontiert sind. Musica e Vita mit Vereinssitz im Kloster Ensdorf bietet qualifizierte, individuelle Hilfen an, hieß es bei der Veranstaltung. Der Verein sorgt für Vernetzung und den Informationsaustausch unter den Musikschaffenden und betreibt Öffentlichkeitsarbeit für die moderne christliche Musik, um den Menschen von heute angemessene musikalische Ausdrucksformen für den Glauben anbieten zu können, hieß es seitens der Veranstalter.