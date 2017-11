Vermischtes Ensdorf

08.11.2017

"Das Kloster Ensdorf erfreut sich zurzeit großer bischöflicher Aufmerksamkeit", betonte dessen Direktor, Pater Christian Liebenstein, zum Abschluss der Visitation von Bischof Rudolf Voderholzer in der Region

Begleitet wurde dieser von Dekan Markus Brunner und Pfarrer Ludwig Gradl aus Amberg. Verwaltungsleiter Jürgen Zach stellte die Jugendbildungsarbeit des Klosters vor - mit den Schwerpunkten Umwelt und Schöpfung. Er erwähnte auch die anstehende Renovierung in Konventbau und Bildungshaus sowie den Leader-Projektantrag "Begegnungsräume in Natur und Kultur" mit einem Jugendzeltplatz.Er führte die Gäste bei einem Rundgang unter anderem zum Cool-Water-Fun-Park des Klosters. Dieser ist auch ein Biotop, wie Bruder Robert Reiner anmerkte: Er hatte eine Riesenlibellenlarve entdeckt, die er dem Bischof zeigte. Eine Besichtigung der Grünen Kapelle und der ökologischen Unterrichtsräume beendete die Visitation in Ensdorf.