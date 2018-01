Vermischtes Ensdorf

29.01.2018

Die Salesianer feiern mit einem Festgottesdienst ihren Ordensgründer Don Bosco. Dessen Todestag jährt sich am 31. Januar. Gleich mehrere Geistliche stehen am Altar.

Gemeinsam mit Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein, Pfarrer Pater Hermann Sturm, den Salesianerpatres Alfred Lindner, Thomas Lürsmann, und Ernst Kusterer zelebrierte Domkapitular Thomas Pinzer aus Regensburg in der Pfarrkirche St. Jakobus den feierlichen Gottesdienst. Die Band Creazione unisono umrahmte musikalisch den Gottesdienst. "Ich freue mich", so Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein eingangs, "dass so viele nach vier Jahren, in denen die Pfarrkirche wegen einer umfassenden Renovierung geschlossen war, das Don-Bosco-Fest mit uns feiern."Auf den ersten Blick scheine es, so Pater Liebenstein, als ob im Kloster und im Bildungshaus der Betrieb buchstäblich um die Kirche herum weitgehend so weitergelaufen sei wie bisher. Wer jedoch tiefer blicke, spüre nach der sehr gelungenen Renovierung und Neugestaltung, dass der Mittelpunkt gefehlt habe. "Wir freuen uns auch, dass Domkapitular Thomas Pinzer mit uns feiert", hob Pater Lindner hervor, denn das Kloster Ensdorf mit dem Bildungshaus und der Umweltstation könne seine Aufgaben nur in einem engen Verbund mit der Diözese und vielen diözesanen Stellen leisten. "Dass wir hier auf Wohlwollen, Vertrauen und eine verlässliche Kooperation stoßen, dafür sind wir sehr dankbar."Domkapitular Thomas Pinzer blickte zurück auf seine Zeit in Amberg und betonte: "Als ich Kaplan in Amberg war, ist meine Liebe zu Ensdorf entstanden." In seinen Predigtworten führte er aus: "Damit Gott dich anschaut, braucht er nicht erst ein interessantes Profil von dir, du musst ihm nicht erst zeigen, wie toll du bist, was du schon alles gemacht hast, wie viele interessante oder spezielle Freunde und Verbindungen du hast." Die einzige Verbindung auf die es ankomme, stelle Gott selber her. "Er nennt deinen Namen und sagt du zu dir. Er will dein Freund sein, macht sich auf den Weg zu dir." Und alles, was man tun müsse, ist mit "Ja" zu antworten und aus dieser neuen Verbindung zu leben. "Klingt einfach. Und ist es auch."Dies sei bis heute das Konzept der Salesianer. "Derer, die diesem Don Bosco nacheifern wollen, die sich an ihm ein Beispiel genommen haben und es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, so an jungen Menschen zu handeln, wie es ihnen ihr Gründer vorgemacht hat. "Deswegen", so der Domkapitular, "sind diese Nachfolger Don Boscos ein Segen für die Jugendpastoral unserer Diözese." Er fasste zusammen: "Mögen die Salesianer Don Boscos noch lange segensreich in unserem Bistum wirken, zum Wohle der Kirche von Regensburg und ihrer Jugendlichen." Beim anschließenden Stehempfang spielte die Don-Bosco-Blaskapelle unter Leitung von Bruder Georg Bayerl auf. Die Gottesdienstbesucher fanden sich zu Gesprächen zusammen. Klosterdirektor Christian Liebenstein stellte die Zusammenarbeit des Klosters und seiner Umweltstation zur Bewahrung der Schöpfung mit der OTH Amberg-Weiden und anderen vor.