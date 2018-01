Vermischtes Ensdorf

30.01.2018

Zur Sportabzeichen-Verleihung hatte die Leichtathletikabteilung der DJK Ensdorf ins Sportheim eingeladen. Und ein Großteil der Ausgezeichneten folgte dieser Einladung. An 45 Sportler konnte das Deutsche Sportabzeichen vergeben werden.

27 Erwachsene erbrachten die geforderten Leistungen in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.21 schafften das Abzeichen in Gold und sechs in Silber. Auch 18 Kinder und Jugendliche (neunmal Gold, siebenmal Silber, zweimal Bronze) durften sich über die Auszeichnung freuen. Die jüngsten Teilnehmer waren Annika Buhl und Lucia Grünwald (beide sechs Jahre), die ältesten Hedwig Grünwald (67 Jahre) und Heinz Ruzok, der mit seinen 76 Jahren die Anforderungen locker erfüllte. Auch viele Stammgäste waren im DJK-Sportheim, denn Monika Auer (Rieden) konnte bereits zum 16. Mal geehrt werden. Monika Auer (15), Hans Auer (13), Anneliese Donhauser und Cordula Schmidt (12), Josef Auer und Karin Scharl (je 11) sowie Barbara Hernes und Peter Christmann (je 10) liegen ebenfalls im zweistelligen Bereich.DJK-Vorsitzender Lothar Trager gratulierte den erfolgreichen Sportlern und bedankte sich insbesondere bei Cordula Schmidt, die das Training für das Sportabzeichen abhielt, die Leistungen abnahm und auch die Formalitäten erledigte.Nach dem Landkreislauf im Mai bietet die DJK-Übungsleiterin auch in diesem Jahr am Schulsportplatz jeweils Trainingsstunden für Kinder und Erwachsene an.