Vermischtes Ensdorf

03.10.2017

Unter dem Motto "Wer weiter denkt, kauft näher ein" steht der diesjährige Tag der Regionen. Dieser Leitsatz soll nach Aussage von Melanie Hahn, der neuen Leiterin der Umweltstation des Klosters, eines vermitteln: Regional einkaufen bedeutet auch, sozial einkaufen. Beim Tag der Regionen im Kloster Ensdorf wurde an 40 Ständen eine große Palette an heimischen Produkten angeboten. In Kooperation mit dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) wurde ein Schwerpunkt auf Elektromobilität gelegt. Die Ensdorfer Volksmusik führte unter der Stabführung von Georg Bayerl mit "Schöne Stunden" in den Aktionstag ein. Richard Gaßner, Bezirksrat und ZEN-Fördervereinsvorsitzender, riet den Besuchern, sich über E-Mobile, E-Bikes und Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch zu informieren. "Denn mit diesem Thema werden wir und künftige Generationen gefordert sein." Bürgermeister Markus Dollacker, der mit stellvertretendem Landrat Martin Weiß den Aktionstag eröffnete, lud zum Bummeln und Schauen ein. (Ausführlicher Bericht folgt) Bild: sön