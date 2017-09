Vermischtes Ensdorf

Zur Wallfahrtskirche "Zu den 14 Nothelfern" am Eggenberg fand am Samstag die traditionelle Kinderwallfahrt statt. Viele folgten der Einladung.

Von der Abzweigung zur Schön zogen hinter Mädchen und Buben mit gelb-weißen Fahnen Pfarrer Pater Hermann Sturm und viele Eltern und Großeltern zum Gotteshaus. Alle sangen dort gemeinsam "Wir feiern heut ein Fest" nach dem Entzünden der Kerzen am Altar "zum Zeichen, dass Gott bei uns ist". Pfarrer Sturm begrüßte Kinder und Eltern. "Die Sommerferien sind zu Ende. Ein neues Kindergarten- oder Schuljahr hat begonnen."Auch für die Natur beginne ein neuer Abschnitt. "Der Sommer ist vorüber und der Herbst ist da. Viele Tiere müssen jetzt Vorräte sammeln." Dann hörten alle die von Frauen des Kindergottesdienstkreises erzählte und von Kindern gespielte Geschichte "Frederick sammelt Schätze". Sie handelte von einer Mäusefamilie, die Tag und Nacht Körner, Nüsse, Weizen und andere Vorräte sammelt. Nur Maus Frederick sammelt Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage, Farben gegen das Grau und Wörter, "damit wir an langen Wintertagen wissen, worüber wir sprechen sollen".Als die Vorräte dem Ende zugingen und es immer kälter wurde, war die Mäusefamilie froh, als Frederick die wärmenden Sonnenstrahlen, die bunten Farben und die Worte hervorholte. So überstanden alle glücklich den Winter. Nach dem Lied "Gottes Liebe ist wunderbar" verlas Pfarrer Sturm das Evangelium, das mit den Worten "sammelt Schätze, die euer Herz braucht", auch an die gespielte Geschichte erinnerte.Die Kinder verlasen die Fürbitten und fassten sie zusammen mit "Lieber Gott, halte deine schützende Hand über uns Kinder und Familien." Anschließend beteten alle gemeinsam das Vaterunser, und Pfarrer Pater Hermann Sturm spendete den Segen.Nach dem Schlusslied "Guter Gott, danke schön" gab es auf dem Kirchenvorplatz Kuchen und Getränke zur Stärkung, und die Kinder konnten sich auf der Wiese austoben.