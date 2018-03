Vermischtes Ensdorf

05.03.2018

5

0 05.03.2018

Das Vereinsschießen beim Ensdorfer SPD-Ortsverein hat Tradition. Im Wolfsbacher Schützenheim haben heuer bei diesem sportlichen Wettkampf Michael Eichenseer, Marga Grosser und der bald 83-jährige Michael Scharl die Nasen vorn.

Wolfsbach. Sie errangen die ersten drei Plätze. Vorher aber hieß es ab an den Stand. Nach einigen Probeschüssen, Nachkauf war nicht gestattet, hieß es mit fünf Schuss ein möglichst günstiges Teilerergebnis zu erreichen. Da hörte man einige schon granteln "An Probeschuss ins Schwarze, aber dann." Michael Scharl, vor zwei Jahren als Vereinsmeister ganz oben auf dem Treppchen, wusste, "da musst die Augen ganz aufmachen". Am Freitag lief ihm jedoch Michael Eichenseer den Rang ab. Er konnte sich mit einem 57,1-Teiler über den ersten Platz freuen. Marga Grosser landete mit einem 151,3-Teiler auf Platz zwei und Michel Scharl errang mit einem 182,2-Teiler Platz drei.Es folgten Rita Thomas (384,7), Vorsitzender Hans Ram (501,9), Hans Eichenseer (650) und Josef Koller (566). Dann aber hieß es Messer und Brotzeitbrettl raus, der obligatorische geräucherte Schinken wurde gemeinsam verputzt. Gemeinderat Werner Scharl erinnerte an das erste Vereinsschießen im Jahr 2002, als Gustl Berschneider für die SPD um das Amt als Bürgermeister kandidierte. Damals sei der Abend unter das Motto "Wir schießen uns auf den Wahlkampf ein" gestellt worden. Alle Teilnehmer aber waren sich einig: "Spaß und Freude hat es gemacht."Nach dem Dank an Schießleiter Thomas Drick, Auswerter Marvin Thomas sowie Petra Braun-Göldner und Wirtin Andrea Schmid, die das Büfett anrichteten, kündigte Ram Termine an. So wird beispielsweise am Samstag, 17. März, die SPD-Jahreshauptversammlung im Wolfsbacher Schützenheim sein. Samstag, 4. April, werden die Ensdorfer SPD-Gemeinderäte und -Vorstandsmitglieder im Gasthaus Aschenbrenner in Paulsdorf in Klausur gehen; Dienstag, 1. Mai, findet das SPD-Maifest am Fünf-Flüsse-Wanderweg statt.