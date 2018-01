Vermischtes Ensdorf

29.01.2018

Mit Tanzmusik und Faschingsohrwürmern heizte die Band Sommerwind den verkleideten Mädels aller Altersklassen kräftig ein. Bunt maskiert waren alle beim Faschingsball des Frauenbunds im rappelvollen Wittelsbachersaal. "Märchenwelten" war das Motto, unter dem neben Prinzessinnen, Hexen und Zwergen auch Waldschrats, Sträflinge Schlümpfe, Cowgirls, ganz blaue Mädels, Teufelchen und so richtig wilde Weiber auf die Tanzfläche drängten.

Pfarrer Pater Hermann Sturm hatte sich dem Motto gemäß als Märchenprinz unter die Damen geschmuggelt. Auch die für Ausschank und Bedienung zuständigen Mannsbilder waren originell kostümiert. Dann Tusch - und die Vilstal-Stompers eroberten die Tanzfläche, zeigten temperamentvoll mit ihrem Line Dance was Sache ist. Lautstarker Beifall belohnte die Cowgirls aus Wolfsbach. Ohne drei Zugaben kamen sie nicht vom Parkett. "Rote Lippen soll man küssen", "Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling" und auch "So a saudumma Tag" spielten und sangen die Zwei von Sommerwind.Auf der Tanzfläche wurde es immer enger. Dann wieder Tusch und Narrhalla-Marsch: Die Riedener Narrhallesen mit Hofstaat, Prinz Marcel I. und Prinzessin Marina II. und ihre Gardistinnen marschierten ein. "Frohsinn, Heiterkeit und gute Laune, dazu sind wir bereit und feiern mit euch bis zur Helligkeit", reimten die Tollitäten. Dann zeigten die Gardemädchen mit ihrem Tanz, dass sie zu den Besten im Landkreis gehören. Prinz Marcel I. und Prinzessin Marina II. setzten mit ihrem Ehrentanz noch ein Sahnehäubchen drauf und brachten den Saal zum Toben. Orden gab es für verdiente Frauenbundmitglieder - Bussis vom Prinzen inklusive. Zur Stärkung gab es Leckeres aus der Frauenbund-Küche. Dazwischen hieß es auch mal "Die Gläser hoch" und "Ein Prosit der Gemütlichkeit."Wieder Tusch und Narrhalla-Marsch. Zu später Stunde zeigten die Riedener Gardemädchen unter dem Titel "Summer-Feeling" ihren Showtanz, kamen nicht ohne Zugabe wieder aus dem Hause. Wie in den vergangenen Jahren gehörte gegen Mitternacht die Maskenprämierung zum Faschingsball des Frauenbunds. Die Fete aber war noch lange nicht zu Ende, getreu dem Motto: "Wehe, wenn sie losgelassen."