Vermischtes Ensdorf

01.10.2017

"Bewegung und Begegnung" ist das Programm bei der vierten Senioren-Aktiv-Woche überschrieben, die das Senioren-Mosaik im Naturpark Hirschwald und die Sportvereine aus Ensdorf in Kooperation mit der Gemeinde und freien Trägern für ältere Mitbürger aus der Region gestalten.

Bürgermeister Markus Dollacker dankt im Flyer dazu den Vereinen und Helfern, besonders Barbara Hernes, für die Mitgestaltung und Organisation. Die Senioren-Aktiv-Wochen beginnen an diesem Montag um 18 Uhr mit Damengymnastik in der Schulturnhalle. Im Fürstensaal ist von 15 bis 16 Uhr ein Vortrag "Barrierefreies Wohnen, altersgerechtes Umbauen - Fördermöglichkeiten" und von 16 bis 16.30 Uhr der Vortrag "Rollatoren - Modellunterschiede und Tipps zur richtigen Handhabung". Am Donnerstag, 5. Oktober, kann man ab 15 Uhr den landwirtschaftlichen Betrieb Bösl mit Biogas- und Holztrocknungsanlage in Ruiding besichtigen. "Die DJK in jungen Jahren" heißt es am Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Sportheim-Gaststätte, und am Sonntag, 8. Oktober, ist um 10 Uhr Festgottesdienst mit Altarweihe in der Pfarrkirche und anschließend Stehempfang im Wittelsbachersaal.Zu einer Überraschungswanderung lädt für Montag, 9. Oktober, um 9 Uhr der Wanderverein ein. Am Dienstag, 10. Oktober, bietet von 8 bis 9 Uhr der Pfarrgemeinderat Seniorengymnastik im Pfarrsaal an, von 14 bis 16 Uhr hält dort die Demenzgruppe Sonnenstunden einen Schnuppernachmittag ab. Von 17 bis 18 Uhr heißt es "Aktiv und fit 59 plus" im DJK-Gymnastikraum und von 18 bis 19 Uhr "Spielerisches Leichtathletik-Training" für Kinder und Großeltern in der Schulturnhalle.Am Mittwoch, 11. Oktober, sprechen Zeitzeugen zu "Ensdorf in Kriegsjahren" in der Mittelschule, und am Donnerstag, 12. Oktober, um 12 Uhr gibt es "Mittagstisch für Senioren" (Suppe und Hauptgericht für sechs Euro) im Speisesaal des Klosters. Jung und Alt arbeiten am Freitag, 13. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in Werkraum und Küche der Mittelschule mit anschließendem Mittagessen zusammen, und ab 17 Uhr bietet der Schützenverein Wolfsbach ein Schnupperschießen an.Das Asam-Café hält während der Senioren-Aktiv-Wochen einen Stammtisch für Senioren ab. Vom Seniorenmosaik werde auch, so Barbara Hernes, folgendes Angebot des Klosters unterstützt: Statt Essen auf Räder zu bestellen, werde die Möglichkeit geboten "Auf Rädern zum Essen" zu kommen. Die älteren Menschen könnten so in einer Gemeinschaft essen. Dazu werde im Kloster ein weiterer Raum hergerichtet, der barrierefrei zugänglich sei.