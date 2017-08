Vermischtes Ensdorf

08.08.2017

Das von Wolfgang Beier aus Rieden organisierte Irish-Folk-Meeting sorgt in der Schützenheim-Gaststätte stets für ein volles Haus. Und da es der Organisator nicht schaffte - obwohl er angeblich keine Kosten und Mühen gescheut hatte - "das irische Sauwetter mitzubringen," drängten sich die Zuhörer schließlich auch im Vorgarten.

Wolfsbach. Es hieß also "Fenster auf für die da draußen" und mit Galway Girl legten die Dreamseller so richtig los. Die drei, das sind der Ammerthaler Peter Schütz mit Gitarre, der Illschwanger Stefan Neudecker mit seinem Bass und Norbert Sellmeier aus Sulzbach-Rosenberg, der - je nach Bedarf - neben Banjo und Mandoline auch mit der irischen Bouzouki arbeitet.Als sie dann auch noch von Sally McLennon sangen, rissen sie das Publikum mit. Nun zeigten Wolfgang Beier mit der Gitarre und die 20-jährige Lisa-Marie Holzschuh aus Ebermannsdorf auf der Querflöte ihr musikalisches Können mit Statia Donnelly's und Drowsy Maggie. Sie nennen sich die Wolf Creek Rambler.Zum Trio wuchsen beide an, als Gitarrist Manuel Dams aus Maxhütte-Haidhof bei Blackberry Blossom und Legacy Chick mitmischte. Als Duo Nameless beeindruckten Dams und Beier mit Pull the knife and stick it again das Publikum.Apropos Publikum: In der komplett gefüllten Gaststätte geizte niemand mit Beifall, alle spornten die Musiker an. Und selbst ließen sie sich von der Wirtin mit irischen Spezialitäten verwöhnen: Irischer Bohneneintopf mit Rind und Speck, Fish and Chips, irisches Rindsgulasch in Malzbiersauce und Kartoffelpüree hatte sie ebenso auf der Speisekarte wie Green-Curryhähnchen mit Reis, eine irische Limetten-Zitronenart oder irischen Apfelkuchen. Damit sorgte sie für ein original Irish-Pub-Gefühl. Alle Musiker kamen, angespornt vom Beifall der von der teils schnellen, teils melancholischen irischen Musik begeisterten Zuhörer, so richtig in Fahrt. Sie legten los bis die Saiten glühten.Die drei Dreamseller aber hielt es nicht mehr auf den Stühlen, sie gingen "auf die Walz" und als Wandermusikanten in den Wirtsgarten. Hier zogen sie so richtig vom Leder und begeisterten das Publikum. Auch die Wolf Creek Rambler und Nameless griffen tief in die Saiten und bestätigten bis in die Nacht Wolfgang Beiers (53) Lebensmotto "Musik hält jung".