27.06.2017

(sön) "Blind Wolf" ist das Musikprojekt des blinden Bayreuther Singer/Songwriters Wolfgang P. Rehmert. Er singt und spielt ausschließlich eigene Stücke und begleitet sich dabei auf der Gitarre, gelegentlich kommt die Bluesharp zum Einsatz.

Das Konzert im Ensdorfer Klosterinnenhof am Sonntag, 2. Juli, um 19.30 Uhr soll ein Ohrenschmaus für alle Freunde handgemachter Blues-, Jazz-, Folk- und Countrymusik werden. Der Eintritt ist frei, weil der Auftritt im direkten Anschluss an die Vernissage der Jahresausstellung der Ensdorfer Künstler stattfindet, heißt es in einer Presseinfo. Sein ganz persönlicher Musikstil entwickelte sich über die Jahre seiner musikalischen Aktivitäten aus Einflüssen des Blues, Jazz, Folk und Country, manchmal lässt sich auch ein wenig Rock heraushören. Erste Bühnenerfahrung machte Rehmert bereits 1965 in England, als Aushilfssänger in einer Cover-Band, die vor allem Songs der Beatles, Rolling Stones und Kinks nachspielte. Er lernte Gitarre und begleitet sich seither als Sänger selbst.Nach einem Gospel-Gastspiel beim AFN American Forces Network (Radio) ist er seit 1975 bei regelmäßigen Bühnenauftritten zu hören. Auch als Lehrer in der Musikschule und 1986-87 Dozent und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikpädagogischen Institut der Universität Frankfurt war der Wahl-Bayreuther tätig.Ende der 80er-Jahre kam mit dem Beginn seiner fortschreitenden Erblindung eine Zäsur, die ihn schließlich zur Aufgabe seiner bisherigen musikalischen Tätigkeit zwang. Nach einer Umschulung war er bis zu seiner völligen Erblindung 2003 für den Hessischen Rundfunk tätig. Rehmert übersiedelte von Frankfurt nach Bayreuth und machte wieder Musik, seit etwa 2011 ausschließlich eigene Stücke. Seitdem spielte er viele Band- und Soloauftritte. Der Kontakt mit dem Kloster Ensdorf entstand bei den Einspielungen seiner CDs seit 2011 im Ensdorfer Tonstudio "creazione unisono". Seine Einspielungen sind im Eigenverlag erschienen und werden ausschließlich bei seinen Auftritten angeboten.