Vermischtes Ensdorf

05.10.2017

"In zwei Klassen waren wir unterwegs, um für Elektro-Autos den besten Weg zu neun europäischen Hauptstädten zu finden", erklärte Wolfgang Wegmann aus Lappersdorf. Der passionierte E-Auto-Fahrer berichtete im Fürstensaal im Rahmen des Tags der Regionen über eine spannende Fahrt im E-Auto und eine gelungene Reise.

Vorbilder und Rückstand

Mehrere Tesla-Fahrzeuge mit über 400 Kilometer Reichweite seien in der ersten Klasse gestartet. Elektro-Autos der Marken Renault, VW, Ford, Citroen, Nissan und er mit einem Hyundai Ioniq in der zweiten Klasse. Mit dem Organisationsteam hätten an der neuntägigen Fahrt von rund 3800 Kilometern 18 E-Autos teilgenommenStart war in München, die erste Station hieß Ludwigsburg. Die Fahrt vom 9. bis 18. Juni führte über Luxemburg nach Brüssel, "wo wir zu unserem Erstaunen, erstmals drei Stunden nach einer Lademöglichkeit suchen mussten". Vorbildlich dagegen sei die Stadt Celle gewesen.Weiter führte die Fahrt nach Berlin "wo wir eine Stadtrundfahrt einlegten," und über den Spreewald nach Dresden. Laut Wegmann war an der Gläsernen Manufaktur die Lademöglichkeit für vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig vorbildlich gelöst. Über Kulná Hora bei Prag in Tschechien habe die Fahrt in Ungarns Hauptstadt Budapest - "eine Stadt mit sehr aktiver E-Mobilität" - geführt. Vorbei am Plattensee, mit wenig Schnelllademöglichkeiten für den Durchgangsverkehr, jedoch zufriedenstellender Ladestellenzahl für Urlauber, sei über Lubliana das Ziel Salzburg angesteuert worden. "Schee war's", fasste Wolfgang Wegmann zusammen, der von oft kostenlosen Lademöglichkeiten berichten konnte, aber auch, "dass an einer Station ein Hotel einen Euro pro Kilowatt berechnete. Was willst du da machen?", fragte er ins Plenum.Dass bei einer Schnellladung mit etwa 20 bis 25 Minuten die Zeit kaum für einen Kaffee reicht, brachte viele Zuhörer in Ensdorf zum Staunen. Als Pendler mit 70 Kilometer am Tag, so Wegmann, habe er sein erstes Elektro-Auto, "da ich Umwelt und Natur nicht weiter belasten wollte", 2012 gekauft. Beim Vergleich der Energieeffizienz mit Benzin sei für ihn auch ausschlaggebend, "dass umweltfreundlicher Strom, möglichst von der eigenen Photovoltaikanlage, einen hohen Wirkungsgrad von 70 Prozent erbringt".