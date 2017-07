Wirtschaft Ensdorf

14.07.2017

Die Raiffeisenbank Unteres Vilstal ist auf einem guten Weg. Der Bankvorstand kündigte an, dass man in der Fläche bleiben werde. Er kündigte Investitionen an, unter anderem wird die Bankfiliale in Rieden neu gebaut.

"Kommenden Jahre werden nicht einfach" 2016 sei insgesamt ein Stück besser gelaufen, als man es erwartet hätte, informierte Bankvorstand Karl Schlagbauer. Durch ein starkes Wachstum im Kreditgeschäft und damit einhergehender Erträge sei ein Ergebnisabsinken verhindert worden. Die Risikolage im Kreditgeschäft sei trotz eines enormen Wachstums weiterhin günstig. Die kommenden Jahre würden sicherlich nicht einfach. Mit dem Neubau der Filiale in Rieden mache die Bank einen weiteren Schritt, die Marktposition im Vilstal auch in Zukunft zu stärken. "Wir geben damit ein Versprechen ab, uns nicht aus der Fläche zurück zu ziehen", so die Vorstände Karl Schlagbauer und Michael Doblinger. (bö)

Kleinerer Spielraum Als Eigenkapital waren in der Jahresbilanz der Raiffeisenbank Unteres Vilstal 24,3 Millionen Euro ausgewiesen. Die steigenden Eigenkapitalanforderung des Gesetzgebers stellten bereits heute eine besondere Herausforderung für eine kreditstarke Bank dar. Im Blick auf die nächsten Jahre werde der Spielraum durchaus kleiner, es werde zusehends wichtiger, "bei der Kreditvergabe noch selektiver und ertragsorientierter vorzugehen." Knapp 600 000 Euro seien 2016 an Steuern bezahlt. Eine Million Euro sei vorweg in den Fonds für allgemeine Bankrisiken eingestellt worden. Als Jahresüberschuss waren 385 000 Euro ausgewiesen. 240 000 Euro kämen zu den Rücklagen, 145 000 Euro würden als Bilanzgewinn ausgewiesen". Davon würden knapp 63 000 Euro als Dividende (drei Prozent), an die gezeichneten Geschäftsguthaben ausgeschüttet. (bö)

Bei der Vertreterversammlung im Wittelsbacher Saal in Ensdorf bescheinigte der Franz Penker, Regionaldirektor des Genossenschaftsverbandes, der Raiffeisenbank Unteres Vilstal Wachstumsraten, die teilweise über dem Durchschnitt des Genossenschaftsverbandes Bayern liegen, eine weiter verbesserte Ertragslage gegenüber dem Vorjahr und eine günstige Eigenkapitalstruktur.Das Gesamtkundenbetreuungsvolumen lag zum Jahresende bei 462 Millionen Euro und damit um rund 31 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Mit ihrem Betriebsergebnis lag die Bank nach einer weiteren Steigerung über dem Wert der bayerischen Genossenschaftsbanken, hieß es. Bei der Wahl in den Aufsichtsrat wurden Alfred Hantsch (Schmidmühlen) und Josef Gilch (Ebermannsdorf) einstimmig bestätigt. Mit der Aussage, in der Fläche bleiben zu wollen, setzte Bankvorstand Michael Doblinger ein deutliche Zeichen für die Region. "Im Gegensatz zu vielen Banken haben wir keine Filialschließungen oder den Abbau von Personal geplant", verkündete er. "Im Gegenteil - wir investieren weiter und bauen unsere Geschäftsstelle in Rieden neu, um unsere Strategie flächendeckend bestmöglich umsetzen zu können." Die Telefonfiliale in Schmidmühlen werde aus Platzgründen in den Neubau nach Rieden verlagert werden.Die komplette Versicherungsabteilung der Allianz und der Versicherungskammer Bayern sei in Ensdorf konzentriert. Eine Verlagerung der Hauptstelle der Bank sei zu keiner Zeit Thema im Vorstand und Aufsichtsrat gewesen. Die Herausforderungen würden in den nächsten Jahren nicht einfacher. "Wir gehen von einer moderaten Konjunkturentwicklung, einem langanhaltenden Niedrigzinsumfeld und einem veränderten Kundenverhalten in einer zunehmend digitalen Welt aus." Bankvorstand Karl Schlagbauer informierte, dass seine Einschätzung zur Fortentwicklung der Bank im Jahr 2016 übertroffen worden seien. Die Bilanzsumme habe sich um knapp 19 Millionen Euro auf 220 Millionen Euro erhöht.Die Forderungen an Kreditinstitute seien zum Jahresende mit 17 Millionen Euro ausgewiesen. "Der Trend des überdurchschnittlichen Kreditwachstums hat sich bei einer unverändert günstigen Risikolage fortgesetzt", sagte der Vorstand. Das ausgereichte Kundenkreditvolumen sei um 16 Millionen Euro auf 148 Millionen Euro angewachsen. Als Schwerpunkt nannte Schlagbauer den Immobiliensektor mit über zwölf Prozentpunkten. "Für das laufende Jahr zeichnet sich ein ähnlicher Zuwachs ab." Das immer noch historisch niedrige Zinsniveau wird weiterhin von vielen Kunden gerade für die Schaffung von Wohneigentum genutzt". Die Wertpapieranlagen der Bank bilanzierten mit 44 Millionen Euro. Die Passivseite der Bankbilanz prägen die deutlichen Einlagensteigerungen von Kunden um knapp 11 Millionen Euro auf 166 Millionen Euro. "Auch da lagen wir über dem Durchschnitt der bayerischen Genossenschaftsbanken."