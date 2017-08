Wirtschaft Ensdorf

08.08.2017

2

0 08.08.2017

Wolfsbach. Seit 25 Jahren arbeitet Matthias Reinhardt im Schotterwerk Pongratz in Wolfsbach. Der gelernte Spengler entdeckte bei der Firma Thomas-Bau seine Leidenschaft für große Baumaschinen, die ihn schon früher immer wieder in den Wolfsbacher Steinbruch lockte. Zum 1. August 1992 stellten ihn die Gebrüder Pongratz als Baggerfahrer ein.

Sein erstes Arbeitsgerät war ein 50 Tonnen schwerer Bagger. Heute bedient er einen Liebherr-Raupenbagger R980 mit einem Gewicht von 100 Tonnen. Damit bewegt er in der Stunde gut 400 Tonnen Felsgestein und Abraum. Seit Erwerb der Sprengberechtigung 1995 führt Reinhardt auch allgemeine Sprengungen im Steinbruch aus. Bei Wartungs-, Instandhaltungs- und Umbauarbeiten an den Maschinen und Betriebsanlagen des Werkes ist er "mit fundiertem Fachwissen ebenfalls ein überaus wertvoller und geschätzter Mitarbeiter", heißt es in einer uns zugegangenen Pressemitteilung.Der gebürtige Kümmersbrucker lebt mit seiner Familie in Wolfsbach, einen Steinwurf vom Schotterwerk entfernt. Er ist auch aktives Mitglied der dortigen Feuerwehr. Für seine langjährige engagierte Mitarbeit bedankten sich die heutigen Inhaber Alexander und Ulrike Pongratz, auch im Namen der Belegschaft.