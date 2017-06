Freizeit Erbendorf

08.06.2017

9

0 08.06.2017

"24 Stunden Steinwald erleben" Am Wochenende zeigt die Steinwald-Allianz, was der Naturpark und die Menschen dort zu bieten haben: Geschichte, Kultur und ganz viel Natur.

(njn) "Ziel ist es, den kleinsten Naturpark Bayerns für Jedermann mit allen Sinnen erlebbar zu machen", erklärt Steinwald-Allianz-Geschäftsführer Martin Schmidt. Die Aktion gehört zum Projekt "Huz'n göi zu die Nachbarn" mit dem tschechischen Partner der Mikroregion Konstantinsbad. Mit den "24 Stunden Steinwald" sollen Wanderer oder Radfahrer ebenso angesprochen werden, wie Familien und natürlich die klassischen Touristen, die ihren Pfingsturlaub im Steinwald verbringen. Auch die tschechischen Nachbarn aus Konstantinsbad werden zu diesem Anlass anreisen, weswegen einige der Veranstaltungen ins Tschechische übersetzt werden.Das Waldhaus oberhalb von Pfaben ist an beiden Tagen geöffnet und eignet sich zur Rast und Einkehr. Am Samstag, 10. Juni, gehen die 24 Stunden dort um 11 Uhr los. Am Sonntag, 11. Juni, startet dann um 9 Uhr beim Frühschoppen mit Musik der "Fraisch Boum" aus Neualbenreuth der Schlussspurt. Ein Shuttlebus verkehrt an beiden Tagen um 10:30 Uhr ab Pfaben zum Waldhaus.Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Homepage www.steinwald-urlaub.de und auf der Facebook-Seite des Naturparks Steinwald zu finden. Die Steinwald-Allianz bittet um eine verbindliche Anmeldung per Kontakt-Formular auf der Homepage oder unter der Telefonnummer 09682/182219-0.