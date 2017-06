Andacht an der Auferstehungskapelle am Hasenbühl

05.06.2017

Thumsenreuth. Trotz des unsicheren Wetters kamen viele Gläubige beider Konfessionen aus der Region zur eindrucksvoll gestalteten ökumenische Andacht am Pfingstsonntag an der Auferstehungskapelle auf dem Hasenbühl des Vereins zur Errichtung und Betreuung einer Kapelle.

Eine feierliche Prozession zog um 13.45 Uhr von der katholischen Pfarrkirche mit Pater Dr. James Mudakodil und Ruhestandspfarrer Monsignore Martin Neumeier Richtung evangelische Kirche, wo sich die evangelischen Christen mit Pfarrerin Nadine Schneider dem Zug anschlossen. Abgesichert von der Feuerwehr Thumsenreuth ging die Gruppe nach Kohlbühl zur Kapelle. Der evangelische Posaunenchor empfing den Zug mit Chorälen. Vorsitzender Georg Neugirg dankte in seinen Grußworten den Geistlichen sowie allen Helfern, die den Kapellenplatz hergerichtet und die Pavillons trotz heftiger Regenschauer am Vormittag mit aufgebaut hatten. Im Geiste von Pfingsten führten die Geistlichen durch den Wortgottesdienst, der von Mitgliedern beider Kirchengemeinden gestaltet worden war. Für den musikalischen Rahmen sorgte der evangelische Posaunenchor unter Leitung von Werner Klüher. In ihrer Predigt ging Pfarrerin Schneider auf den Heiligen Geist ein. Bei dieser gemeinsamen Andacht sei der Geist von Pfingsten lebendig und zu spüren.Im Anschluss lud der Verein an der Kapelle zu Kaffee und selbstgebackenen Kuchen ein. Die in das Modell der Kapelle eingeworfenen Spenden werden ausschließlich für die Unterhaltung der Auferstehungskapelle verwendet.