Freizeit Erbendorf

16.06.2017

Der Steinwald ist ein hervorragendes Ausflugsziel: Wind und Wetter haben über Jahrzehnte hinweg aus dem harten Urgestein eindrucksvolle Felsen geformt wie die„Steinwald-Sphinx“ oder den „Hackelstein“. Doch nicht weniger reizvoll ist es, den Steinwald mit dem Fahrrad zu umrunden.

Eins mit der Natur

Zum „Radler-Treff“

Tipps zur Route





Gastronomie: Entlang der Tour warten verschiedene Gastronomie-Betriebe auf den Radfahrer: Direkt am Bach und in einer Waldlichtung liegt die Waldschänke Zainhammer. Nach der Berg- und Talfahrt zwischen Fuchsmühl und Waldershof ist das Wirtshaus zur Stieglmühle zu finden. Direkt am Fichtelnaab-Radweg in der Kronau erwartet die Zoiglwirtschaft „Reiserbesen“ den Radfahrer. Alle drei Lokale verfügen über schöne Biergärten zum Sitzen im Freien.



Anfahrt: Es empfiehlt sich eine Anfahrt mit dem Auto. Wer aus Richtung Süden/Osten kommt, verlässt die Autobahn A93 bei der Abfahrt Falkenberg/Erbendorf und folgt der Bundesstraße B299 Richtung Erbendorf. Die Ortschaft durchfahren, kurz vor Ortsende liegt auf der rechten Seite der Parkplatz der Stadthalle. Aus Richtung Amberg die B299 nicht verlassen und durch den Hessenreuther Wald nach Erbendorf fahren. In der Ortsmitte den Stadtberg nach links hinunterfahren bis zur Stadthalle.



Streckenverlauf als Download (GPX)





Enes gleich vorweg: eine gewisse Kondition und Ausdauer sollte man mitbringen – oder zumindest ein E-Bike. Denn der Steinwald-Radweg bietet zwar einerseits viele Streckenabschnitte, auf denen es sich gemütlich und recht entspannt radeln lässt, aber eben auch zumindest einen gigantischen Anstieg, der ziemlich großer Energieleistung bedarf – ganz egal, ob es die menschliche Kraft oder der „Saft“ im Akku des E-Bikes ist. Doch dazu später mehr. Insgesamt ist die Runde etwa 63 Kilometer lang. Empfehlenswert ist es, dafür einen ganzen Tag einzuplanen, so dass genügend Zeit für Besichtigungen und die Gastronomie an der Wegstrecke bleibt. Der Rundweg verläuft zu über 95 Prozent auf asphaltierten Wegen, nur ein kurzer Abschnitt führt über einen Waldweg. Mit Trekking- oder Mountainbike ist die Tour also kein Problem. Zusammengestellt worden ist die Runde vom Zweckverband Steinwald-Allianz, in dem sämtliche Gemeinden des Steinwaldes und die unmittelbaren Anrainer vertreten sind. Über mehrere Jahre ist an einzelnen Abschnitten des Rundweges gebaut worden, der vor sechs Jahren komplett fertiggestellt wurde.Idealer Ausgangspunkt für die perfekt ausgeschilderte Tour ist die „Hauptstadt“ des Steinwaldes, nämlich Erbendorf. Das Auto kann am Parkplatz der Stadthalle abgestellt werden, denn direkt unterhalb verläuft der Radweg. Entlang von Fichtelnaab und Mühlbach führt die Strecke flach nach Krummennaab. Von dort geht es weiter auf der Trasse der ehemaligen Schmalspurbahn über Reuth bei Erbendorf – dort vorbei am imposant gelegenen Schloss – und Thumsenreuth am Hainbach entlang zur Waldschänke Zainhammer.Umgeben ist der Radler meist von unberührter Natur und viel Wald, der Kundige wird auch zahlreiche heimische Vögel am Gezwitscher erkennen. Und sogar Rehe können am Wegesrand auftauchen. Weiter geht es nach Friedenfels und allmählich wird deutlich, warum vom Oberpfälzer Hügelland gesprochen wird. Über Voitenthan, Muckenthal und die idyllisch gelegene Haferdeckmühle am Rand der Wiesauer Teichlandschaft führt der Radweg durch das Fischbauerndorf Kornthan nach Wiesau.Um nun den nächsten Ort – nämlich Fuchsmühl – zu erreichen, bekommt der Radler schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ihn im Anschluss erwartet: Noch geht es vergleichsweise moderat hinauf zur dortigen Wallfahrtskirche. Sowohl für diese wie auch für die Infostelle des Naturparks Steinwald im benachbarten Markthaus lohnt sich ein kleiner Stopp, um tief durchzuschnaufen. Es folgt nämlich eine Steilstrecke von gut 1,5 Kilometer Länge hinauf nach Herzogöd, die selbst einem bergerfahrenen Biker viel abfordert. Die idyllisch gelegene Sitzbank im Schatten kurz vor dem Scheitelpunkt steht genau an der richtigen Stelle.Es schließt sich eine furiose Abfahrt mit einigen Kurven an, die an der Stieglmühle vorbeiführt und den Radler weiter über Rosenhammer in Richtung Waldershof leitet. Mit Blick auf das Schloss verlässt der Weg Waldershof und führt weiter über Rothenfurth und Zottenwies zum Pilgramsreuther Sattel auf 620 Metern Höhe.Vorbei an Pullenreuth – dort gibt es seit kurzer Zeit einen „Radler-Treff“ in der Ortsmitte mit allerlei Infomaterial und einer öffentlichen Toilette – und Lochau trifft der Steinwald-Radweg kurz nach Riglasreuth auf den Fichtelnaab-Radweg. Dieser führt – inklusive zweier kleiner Steigungen – entlang des harmonisch dahinfließenden Gewässers, das einige Male überquert wird, zurück nach Erbendorf.