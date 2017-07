Freizeit Erbendorf

03.07.2017

4

0 03.07.2017

Nein, der auffällig geparkte Golf am Stadtberg ist nicht das Ergebnis von Alkohol am Steuer oder überhöhter Geschwindigkeit. Das Auto hat seinen exponierten Parkplatz vor einigen Tagen mit voller Absicht erhalten. Er wirbt dort für das Bürgerfest am Samstag, 15. Juli. Dort wird der Golf Hauptpreis beim Torwandschießen sein. Für zwei Euro Einsatz kann jeder Festbesucher ab 17 Uhr sein Glück versuchen. Und Glück brauchen auch die besten Fußballer: Den Golf erhält nur, wer tatsächlich dreimal unten und dreimal oben trifft. Und das ist gar nicht so einfach. Im Aktuellen Sportstudio des ZDF gibt es die Torwand seit 1964. Bisher hat niemand sechsmal getroffen. Günter Netzer schaffte am 18. Mai 1974 erstmals fünf Treffer. Dieses Kunststück wiederholten später Rudi Völler, Günter Hermann, Reinhard Saftig, Matthias Becker, Rolf Fringer, Frank Pagelsdorf und Frank Rost. Selbst Franz Beckenbauer schaffte (ohne Weißbierglas) nur vier Treffer. Bild: wle