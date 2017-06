Erika Meier Holunderkönigin

Freizeit Erbendorf

20.06.2017

2

0 20.06.2017

"Hulla-Küachla gibt's." Das war das Stichwort für die Bewohner im Caritasheim St. Marien. Das Hollunder-Fest ist bei den Senioren sehr beliebt. Der Höhepunkt des Nachmittags ist dann die spannende Wahl der Holunder-Königin. Und damit auch alle etwas von der bayerischen Spezialität bekommen, begannen die beiden Mitarbeiterinnen Loni Savidis und Christa Heindl schon bald nach dem Mittagessen mit dem Backen. Dabei wurde ihnen natürlich von den Damen sehr genau auf die Finger geschaut, aber nach dem ersten Probieren war schnell klar, dass sie alles richtig machen.

Der Duft des Holunders zog viele Bewohner an, so dass der Speisesaal schnell bis auf den letzten Platz gefüllt war. Savidis erzählte den Bewohnern die Geschichte des Holunder-Königs, der egal gegen welche Krankheit, die Pflanze als sein Allheilmittel benutzte. Auch die Senioren kannten einige Gedichte und Geschichten um den Holunder. Nachdem das letzte "Hulla-Küachl" verzehrt war, wurde die Holunder-Königin 2017 gekürt. Dabei spielte Josef Zehfuß die Glücksfee. Gewinnerin in diesem Jahr wurde Erika Meier. Sie erhielt, wie es sich für die Königin gehört, eine Scherpe und die Krone. Am Ende des Nachmittags freuten sich schon alle auf die Holunderblüte im nächsten Jahr.