16.03.2018

Tirschenreuth/Röthenbach. Auf ein erfolgreiches Jahr 2017 blickte der InitiAKTIVKreis beim Rechersimer in Röthenbach zurück. In der aktuellen Förderperiode wurden bereits 20 Projekte auf den Weg gebracht und damit jetzt schon mehr als in der vergangenen. Insgesamt wurden so circa 1,1 Millionen Euro an Leaderfördermitteln für den Landkreis gesichert. Ende letzten Jahres konnte der InitiAKTIVKreis Tirschenreuth zudem zusätzliche 300 000 Euro sichern, die für Projekte in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen.

Beispielhafte Projekte sind eine Infostelle für den Naturpark Steinwald bei der Grenzmühle, der Kunstrasenplatz bei Steinmühle oder das Projekt Zoigl-Skulpturenweg gemeinsam mit dem Landkreis Neustadt. Weitere Projekte sind derzeit schon in Planung, an Ideen mangelt es in der Region nicht. Auch die regelmäßig durchgeführten Veranstaltungen, die sogenannten Stammtische, erfreuen sich großer Beliebtheit, so haben im Jahr 2017 etwa 300 Personen bei diesen "regionalen Treffen" teilgenommen. Der InitiAKTIVKreis Tirschenreuth hat zum Beispiel die Firma Cube in Waldershof oder die Tuchfabrik Mehler in Tirschenreuth besucht. Bei den Stammtischen ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen. Bei der Mitgliederversammlung 2018 standen zudem Neuwahlen an, die im Zwei-Jahres-Rhythmus abgehalten werden. Als Vorsitzender wurde Landrat Wolfgang Lippert einstimmig gewählt, den Posten des Stellvertreters nimmt wieder Leitender Landwirtschaftsdirektor Wolfgang Wenisch ein. Kassier und Schriftführer sind wie bisher Florian Rüth und Florian Preisinger.Im Beirat und Entscheidungsgremium gab es nur eine Änderung, Christa Söllner schied nach langjähriger Tätigkeit aus beiden Gremien aus und übergab den Staffelstab an die neue Kreisbäuerin Irmgard Zintl. Bei Zoigl und deftigen Brotzeiten tauschten die Mitglieder im Anschluss an die Sitzung noch Meinungen und Gedanken aus. Der nächste Termin des InitiAKTIVKreises Tirschenreuth steht auch schon fest: Am 19. April geht es in das Sägewerk Ziegler.